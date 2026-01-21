El inesperado silencio de Javier Milei mientras brindaba su discurso en el Foro de Davos:

El presidente argentino disertó casi a las 13 de este miércoles 21 de enero. Foto: Captura de pantalla

Javier Milei participó del Foro Económico de Davos en Suiza y brindó un discurso que comenzó cerca de las 13. El presidente argentino repasó distintos aspectos de su gobierno, donde mencionó el trabajo de Federico Sturzenegger y Sandra Pettovello, además de cuestionar duramente los Estados socialistas en occidente. En un momento de su exposición, se quedó en silencio por un error que lo dejó expuesto y si bien retomó inmediatamente la palabra, el breve furcio quedó registrado en el video oficial.

Luego de la participación de Donald Trump, el presidente argentino disertó frente a los líderes empresariales y jefes de Estado más importantes e hizo foco en su propuesta de gobierno de cara a 2026, además de otros aspectos vinculados a las “ideas de la libertad”, una narrativa suya muy común. Antes de su discurso, realizó una serie de actividades: saludó a su par de Suiza, Guy Parmelin; mantuvo un encuentro con firmas financieras; y disertó frente a CEO’s globales.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: REUTERS

El inesperado silencio de Milei en pleno discurso en Davos

En pleno relato, Milei protagonizó un inesperado momento que lo dejó en off-side al confundirse de hoja, ya que el presidente leyó durante casi toda su intervención. En ese momento, estaba defendiendo las ideas teóricas de Adam Smith. “El límite de los rendimientos crecientes está dado por el tamaño del mercado”, dijo.

El presidente comenzó su discurso casi a las 13 de este miércoles 21 de enero.

“Y finalmente no debemos olvidar que...”, expresó poniéndose un freno, quedándose en silencio y cambiando su rostro por completo. “Perdón”, atinó a decir tímidamente. Acto seguido, hizo una mueca de risa, dio vuelta una hoja y continuó con su discurso: se dirigió a aquellas personas que estén interesadas en los fundamentos teóricos de los argumentos que presentó, dijo que “regular mata el crecimiento” y defendió la gestión de Sandra Pettovello como ministra de Capital Humano. El breve momento quedó registrado en el video oficial de su participación en el Foro de Davos.

La reflexión de Milei en el cierre de su discurso en el Foro de Davos: “América será el faro de luz que vuelva a encender a todo occidente”

Antes de dar por finalizado su discurso, Milei habló de una “extraña razón” por la cual occidente “comenzó a darle la espalda a las ideas de la libertad” y subrayó el momento actual marcado por una ola de líderes de la ultraderecha que ganaron las elecciones en sus respectivos países, como por ejemplo, Chile y Bolivia.

“En este mismo lugar en 2024 afirmé que occidente está en peligro fruto de haber abrazado dosis crecientes de socialismo en su versión más hipócrita, que es el wokismo. A su vez, en 2025 expliqué los parásitos mentales que sembró la izquierda en la humanidad. Sin embargo, 2026 es el año en que les traigo buenas noticias”, soltó.

El presidente expuso este miércoles 21 de enero. Foto: REUTERS

“América será el faro de luz que vuelva a encender a todo occidente y con ello pagará su deuda civilizatoria con muestras de gratitud hacia sus bases en la filosofía griega, el derecho a los romanos y los valores judío-cristianos. Todo eso existe si volvemos a las raíces de occidente: a las ideas de la libertad. Que Dios bendiga a occidente, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y viva la libertad carajo”, concluyó.