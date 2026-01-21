Donald Trump y su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos. Foto: REUTERS

Uno de los discursos más esperados del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, que se desarrolla desde el pasado lunes 19 de enero y hasta el próximo viernes 23: la presencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, marca gran parte de la tónica del desarrollo de este evento.

Por supuesto, los ojos estuvieron puestos en su discurso, donde el republicano detalló gran parte de su gestión económica y de los avances en este aspecto de su Administración: “Estados Unidos es el motor económico del mundo”.

Donald Trump en el Foro Económico de Davos. Foto: REUTERS

Los aspectos más destacados del discurso de Donald Trump en Davos

“Estados Unidos está en medio de un incremento económico como no se ha visto en nuestro país. Con la administración Biden había bajo crecimiento, alta inflación, una receta para un declive económico. Pero ahora, después de un año de mis políticas, estamos viendo exactamente lo opuesto”, comenzó el mandatario republicano.

“Tenemos extraordinariamente un crecimiento alto”, continuó Trump. “Y van a ver muy pronto un país que no han visto antes”. A eso le sumó en su discurso datos duros económicos sobre su gestión. Y sentenció: “Europa no avanza en la dirección correcta”.

“A las personas les está yendo muy bien, se sienten muy felices conmigo”, lanzó Trump respecto de su gestión al frente de la Casa Blanca. “Tenemos nuevas inversiones en nuestro país y somos el país más vibrante en el planeta”.

“Y con mi política de aranceles creo que podemos crecer mucho más”, agregó. “Y cuando a Estados Unidos le va bien, al resto del mundo le va bien, y cuando le va mal, a todo el mundo le va mal”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante el 56.º Foro Económico Mundial anual, en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026. Foto: REUTERS

“Nunca pensé que podríamos crecer tan rápido, pero lo logramos en un año”, en referencia al inicio de su gestión en Washington. También, a posteriori, continuó dando datos económicos con detalles de su Administración.

“Todo esto es un milagro y nadie lo podía pensar más que nosotros”, completó.

¿Qué dijo Trump sobre Venezuela?

Luego hizo mención de la industria del petróleo y, por supuesto, de Venezuela: “A Venezuela le va a ir muy bien, agradecemos la cooperación que se nos ha dado (en referencia a la gestión de Delcy Rodríguez) una vez que acabó el ataque y Venezuela va a hacer mucho más dinero en los próximos seis meses de lo que hicieron en los últimos 20 años”.

De esta manera, Trump puso el foco en las prioridades económicas de su país y en la importancia de que a Estados Unidos le vaya bien en este aspecto, para que al resto del mundo -en sus definiciones- le vaya bien también.

Trump se refirió a Groenlandia en su discurso

Una de las partes más esperadas de su discurso fue la referida a Groenlandia, en donde Trump volvió a recalcar que su país necesita hacerse del control de esta isla por razones de seguridad nacional e internacional.

Además, aseveró que Estados Unidos es el único país del mundo que puede garantizar la seguridad de Groenlandia y recordó que durante la Segunda Guerra Mundial defendieron ese territorio en nombre de Dinamarca.

Aunque también respecto de este tema, afirmó que se opone a cualquier tipo de enfrentamiento bélico con Dinamarca o la OTAN: “No tengo por qué recurrir a la fuerza. No quiero recurrir a la fuerza. No recurriré a la fuerza”.

Trump aseguró que no ha obtenido nada de la OTAN

“Lo único que hemos obtenido de la OTAN es proteger a Europa de la Unión Soviética y ahora de Rusia. Es decir, los hemos ayudado durante muchos años”.

Donald Trump en el Foro de Davos. Foto: REUTERS

Y agregó: “Nunca hemos obtenido nada, excepto pagar por la OTAN, y lo hemos hecho durante muchos años, hasta que llegué yo”, dijo Trump.

