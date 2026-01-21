Javier Milei en Davos. Foto: Reuters

Javier Milei será uno de los protagonistas de la jornada de este miércoles en el Foro de Davos. El presidente argentino brindará un discurso, a la par que se espera un posible encuentro con Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

La agenda sigue cargada para el mandatario, ya que, más allá de su discurso, tiene importantes actividades en Suiza.

Javier Milei en el Foro de Davos. Foto: Reuters.

A qué hora habla Javier Milei en el Foro de Davos

Milei hablará desde las 11:45, luego del discurso de Trump, con quien se espera que se cruce, aunque no hay pedido formal de audiencia.

Para el discurso se espera una exposición de 30 minutos donde el libertario ratificará su alineamiento geopolítico con los Estados Unidos, defenderá la apertura comercial irrestricta y lanzará duras críticas contra la denominada agenda “woke” y los movimientos de izquierda.

Milei viajó a Davos, Suiza, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, informó Presidencia en un comunicado.

El presidente viajó con Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Pablo Quirno y Karina Milei. Foto: Prensa Gobierno

Más de la agenda de Milei en el Foro de Davos

Antes de hablar frente al foro, tiene previsto un breve saludo para las 10.05 con su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, miembro de la Unión Democrática de Centro.

Algunos minutos más tarde, el mandatario participará del Country Strategy Dialogue on Argentina, donde compartirá un encuentro de trabajo con CEOs y directivos de importantes empresas y holdings.

A las 11.30, se reunirá con CEOs de bancos globales y a las 15.30 se verá con el titular Ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, en la previa a su disertación en el foro.

En tanto, el mandatario agregó una nueva actividad a la agenda: el jueves a las 10.30 estará en la ceremonia de firma del Consejo de la Paz, creado por Trump para bregar por la paz en la Franja de Gaza.

Posteriormente, espera dar una serie de entrevistas, la primera con la agencia de noticias Bloomberg y luego con The Economist, ante la editora en Jefe, Zanny Minton Beddoes.

A las 18 (14 en la Argentina), el vuelo especial que transporta a la comitiva emprenderá el regreso al país, y el aterrizaje será el viernes a las 6.