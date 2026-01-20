El presidente viajó con Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Pablo Quirno y Karina Milei. Foto: Prensa Gobierno

Javier Milei llegó a Suiza a las pasadas las 13.30 de este martes 20 de enero para participar del Foro Económico de Davos. El presidente argentino viene de visitar Córdoba, donde presenció el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María; y luego viajó a Paraguay en el marco de la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. En esta oportunidad, el área de Prensa del Gobierno actualizó su agenda que finalizará el jueves 23, donde se tomará el avión de regreso a Argentina.

Desde el Ejecutivo, informaron que Milei arribó a territorio europeo en el marco de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos. El presidente lo hizo acompañado de su comitiva conformada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Milei en el Foro de Davos: la agenda del presidente en Suiza (horario Argentina)

Martes 20 de enero

16:30: Encuentro del señor Presidente con Maurice Ostro

Miércoles 21 de enero

06:05: Breve saludo del Presidente Milei al Presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin

06:15: Participación del Presidente de la Nación en el “Country Strategy Dialogue on Argentina”

07:30: Encuentro del Presidente Milei con CEO’s de Bancos Globales

11:30: Saludo del Presidente Milei al señor Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, D. Børge Brende

11:45: Intervención del Presidente de la Nación en el Foro Económico Mundial

Jueves 22 de enero

06:30: Ceremonia de Firma del Consejo de Paz

Horario a confirmar: Entrevista con la agencia de noticias Bloomberg

Horario a confirmar: Entrevista con la Editora en Jefe de The Economist , Zanny Minton Beddoes

Horario a confirmar: Encuentro de Milei con el CEO de Axiom Space, Jonathan Cirtain

13: Partida del Presidente de la Nación y su comitiva hacia Argentina

Viernes 23 de enero

06: Arribo a la Ciudad de Buenos Aires

Cómo fue el inicio del 2026 para Javier Milei

A diferencia de sus funcionarios, el líder de La Libertad Avanza no se tomó vacaciones y cotejó algunos detalles ligados a la agenda legislativa de cara a las sesiones extraordinarias que comenzarán el próximo 2 de febrero, con foco en la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares. Además de los viajes en territorio argentino, ahora se mostrará en el Foro Económico de Davos con una intensa agenda.

Javier Milei en el Foro de Davos. Foto: Reuters.

Desde encuentros con empresarios, su participación en la ceremonia de firma del Consejo de Paz, un posible saludo con Donald Trump, tres entrevistas con medios internacionales y su propio discurso, Milei definió su agenda en Suiza. El mandatario regresará al país a las 6 de la mañana del viernes 23 de enero.