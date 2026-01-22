Vuelve un servicio de tren clave para los amantes de las escapadas Foto: Trenes Argentinos

Tras las renuncia de Luis Pierrini como secretario de Transporte de la Nación, el Gobierno anunció que las autoridades en Trenes Argentinos también presentaron su dimisión y anunció a sus reemplazantes.

Mediante un comunicado, se confirmó que Sebastián Giorgetti asumirá la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones, empresa responsable de la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros.

Por su parte, Fabián González será el nuevo presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, empresa encargada de la administración y construcción de la infraestructura ferroviaria del país.

Los presidentes salientes fueron Gerardo Boschin (Trenes Argentinos Operaciones) y Leonardo Comperatore (Trenes Argentinos Infraestructura), quienes presentaron su renuncia a dichas empresas.

Según el texto difundido por el Ejecutvo, “las nuevas autoridades tendrán la responsabilidad de conducir ambos organismos en el marco de la Emergencia Ferroviaria, con el objetivo de fortalecer la gestión y garantizar la seguridad y continuidad del sistema ferroviario nacional”.

Quién es Sebastián Giorgetti, nuevo presidente de Trenes Argentinos Operaciones

Giorgetti cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector y su carrera inició como boletero en la Línea Sarmiento.

Desde el 2005, ocupó diversos cargos de coordinación, administración y alta dirección dentro de la compañía, desempeñándose durante los últimos años como Gerente General Operativo y Administrativo.

Además, posee profundo conocimiento del funcionamiento del sistema ferroviario nacional.

Quién es Fabián González, nuevo presidente de Trenes Argentinos Infraestructura

Por su parte, González es abogado y cuenta con vasta experiencia en empresas ferroviarias del Estado, formando parte del directorio de Trenes Argentinos Infraestructura desde abril de 2025.

En los últimos años, se destacó también en su labor como Secretario General en Trenes Argentinos Operaciones.

Además, cuenta con experiencia previa en el ámbito judicial, habiéndose desempeñado como Conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Cuatro las salidas en el Gobierno en menos de 24 horas

A estas tres salidas se le suma la de Paul Starc, quien renunció este jueves a su cargo como titular de la Unidad de Información Financiea (UIF), puesto que ocupaba desde enero de 2025, cuando fue nombrado en lugar de Ignacio Yacobucci.

La noticia fue anunciada por el Ministerio de Justicia de la Nación, desde donde también anunciaron que lo reemplazará el licenciado Ernesto Gaspari.

El último movimiento Starc en la UIF había sido un viaje la semana pasada a Estados Unidos para intercambiar datos sobre las causas que involucran a dirigentes de la AFA.