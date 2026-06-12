La millonaria cifra que el Ejército Argentino pagó por 400 camiones Unimog: cómo son los nuevos vehículos tácticos todoterreno

Se trata de la mayor renovación en 45 años. Foto: Pucará Defensa

Las autoridades del Ejército Argentino adjudicaron una millonaria adquisición de 400 camiones tácticos todoterreno para avanzar con la actualización de los sistemas de transporte de las distintas zonas del país. El programa del Gobierno, que se ejecutó a través del Ministerio de Defensa a cargo de Carlos Presti, representa el desembolso logístico más importante de las últimas cuatro décadas y las nuevas unidades sustituirán a los antiguos rodados que acumulan más de cincuenta años de servicio ininterrumpido.

La jefatura de la fuerza terrestre diagramó este esquema de reestructuración con el objetivo final de incorporar unas 1.000 plataformas mecánicas de última generación de manera progresiva. Los nuevos vehículos reforzarán las maniobras de abastecimiento en geografías complejas de alta montaña y zonas anegadas, por este motivo las primeras partidas de material ya superaron las verificaciones de aduana para su distribución inmediata en los batallones operativos.

Los detalles técnicos y de costos de la flota de camiones que compró el Ejército Argentino

Monto de la operación: la adjudicación de las 400 unidades del modelo Unimog U4000 demandó un presupuesto aproximado de US$ 88.000.000 de dólares.

Valor por unidad: el costo estimado de cada camión táctico oscila entre los US$ 170.000 y los US$ 200.000 dólares según el equipamiento incorporado.

Prestaciones mecánicas: las unidades poseen un sistema de tracción integral 4x4, motores de alta eficiencia y capacidades mejoradas para el cruce de cursos de agua profundos.

Soporte postventa: el fabricante internacional garantizará la entrega de repuestos legítimos, asistencia técnica directa y componentes mecánicos para estirar la vida útil de los rodados.

La comisión técnica del arma terrestre coordinó una serie de ensayos dinámicos sobre el terreno durante el transcurso del 2025 para preseleccionar la plataforma más sustentable. Diversas corporaciones globales enviaron sus prototipos para competir por el contrato de abastecimiento del Estado argentino, por ende, el mercado de defensa mantuvo la expectativa hasta la firma del dictamen definitivo.

Las automotrices internacionales que participaron de las evaluaciones son:

Arquus (Francia): la firma de origen europeo presentó el modelo táctico VLRA para las pruebas de resistencia en caminos de tierra.

Renault Trucks: la división militar de la corporación automotriz compitió con su clásica configuración de tracción 4x4 para transporte de tropas.

Tatra Force (República Checa): la empresa checa ofreció la plataforma pesada T815 para las exigencias de alta montaña.

La reciente adjudicación de estos camiones significó una de las grandes compras de material de transporte pesado que concretó el Estado nacional. El analista Serbin Pont repasó los hitos del reequipamiento logístico local en diálogo con Infobae Al Mediodía y recordó que Argentina ostenta el orgullo de haber sido el primer territorio fuera de Alemania en fabricar este tipo de vehículos especiales.

Las grandes compras de camiones del Ejército Argentino en su historia

Temporada 1963: incorporaron un lote de 441 camiones pesados Mercedes-Benz 1113.

Temporada 1978: la fábrica automotriz de la localidad bonaerense de González Catán produjo 1.200 unidades del Unimog 416 de ensamble nacional.

Temporada 1981: el Estado adquirió más de 1.000 vehículos ligeros del modelo Mercedes-Benz 230 G para tareas de exploración rápida.

Muchos de los camiones ensamblados durante el siglo pasado continúan en actividad en las provincias argentinas debido a la robustez de sus componentes estructurales. Los asesores del Ministerio de Defensa prevén acelerar los plazos de entrega de las restantes 600 unidades del plan maestro, por lo que las líneas de montaje internacionales adaptarán las entregas a las disponibilidades presupuestarias de las próximas campañas financieras.