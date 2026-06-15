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Calendario de pagos ANSES después del feriado: quiénes cobran desde el martes 16 de junio con montos y bonos

Después del fin de semana largo, siguen los pagos a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. Conocé el calendario completo, según la terminación del DNI.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Jubilados ANSES
Jubilados ANSES Foto: ANSES
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Después del fin de semana largo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma el martes 16 de junio los pagos a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.

Entre otros beneficios, el cronograma incluye las fechas de cobro para jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignaciones Familiares y Prestación por Desempleo.

ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en junio 2026

Con el incremento del 2,58%, el haber mínimo pasará a ubicarse en torno a los $403.317,99, monto al cual se le suma el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene para los ingresos más bajos del sistema previsional. De esta manera, el total mensual ascenderá a $473.317,99.

Además, durante junio ANSES abonará la primera cuota del aguinaldo, equivalente al 50% del mejor haber mensual del semestre. En el caso de quienes perciben la jubilación mínima, el Sueldo Anual Complementario (SAC) rondará los $201.659, por lo que el ingreso total del sexto mes del año para un jubilado de la mínima alcanzará aproximadamente los $674.976,99 (haber mensual, bono y SAC).

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Jubilados ANSES Foto: ANSES

Cuánto pagan las jubilaciones máximas

En el caso de las jubilaciones más altas, el haber máximo se actualizará a alrededor de $2.713.948,18 tras aplicar el aumento previsto para junio. A ese monto se le deberá sumar el medio aguinaldo, que en este caso será de aproximadamente $1.356.974,09, dejando un total de 4.070.922,27.

Cabe señalar que este sector no recibe el bono extraordinario de $70.000, ya que ese refuerzo está destinado únicamente a jubilados y pensionados con ingresos más bajos.

Calendario de pagos ANSES: cuándo cobro después del feriado

Jubilados que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

AUH y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 3: 16 de junio
  • DNI terminados en 4: 17 de junio
  • DNI terminados en 5: 18 de junio
  • DNI terminados en 6: 19 de junio
  • DNI terminados en 7: 22 de junio
  • DNI terminados en 8: 23 de junio
  • DNI terminados en 9: 24 de junio

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: del 10 de junio al 8 de julio

Asignaciones Pago Único

  • Todas las terminaciones de documento: del 9 de junio al 8 de julio
  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
  • Todas las terminaciones de documento: del 8 de junio al 8 de julio

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio

Desde la ANSES recordaron que los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro a través de la página oficial del organismo o en la aplicación Mi ANSES.

ANSESJubiladosPensión
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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