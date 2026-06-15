Calendario de pagos ANSES después del feriado: quiénes cobran desde el martes 16 de junio con montos y bonos

Jubilados ANSES Foto: ANSES

Después del fin de semana largo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma el martes 16 de junio los pagos a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.

Entre otros beneficios, el cronograma incluye las fechas de cobro para jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignaciones Familiares y Prestación por Desempleo.

ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en junio 2026

Con el incremento del 2,58%, el haber mínimo pasará a ubicarse en torno a los $403.317,99, monto al cual se le suma el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene para los ingresos más bajos del sistema previsional. De esta manera, el total mensual ascenderá a $473.317,99.

Además, durante junio ANSES abonará la primera cuota del aguinaldo, equivalente al 50% del mejor haber mensual del semestre. En el caso de quienes perciben la jubilación mínima, el Sueldo Anual Complementario (SAC) rondará los $201.659, por lo que el ingreso total del sexto mes del año para un jubilado de la mínima alcanzará aproximadamente los $674.976,99 (haber mensual, bono y SAC).

Jubilados ANSES Foto: ANSES

Cuánto pagan las jubilaciones máximas

En el caso de las jubilaciones más altas, el haber máximo se actualizará a alrededor de $2.713.948,18 tras aplicar el aumento previsto para junio. A ese monto se le deberá sumar el medio aguinaldo, que en este caso será de aproximadamente $1.356.974,09, dejando un total de 4.070.922,27.

Cabe señalar que este sector no recibe el bono extraordinario de $70.000, ya que ese refuerzo está destinado únicamente a jubilados y pensionados con ingresos más bajos.

Calendario de pagos ANSES: cuándo cobro después del feriado

Jubilados que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 3: 16 de junio

DNI terminados en 4: 17 de junio

DNI terminados en 5: 18 de junio

DNI terminados en 6: 19 de junio

DNI terminados en 7: 22 de junio

DNI terminados en 8: 23 de junio

DNI terminados en 9: 24 de junio

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: del 10 de junio al 8 de julio

Asignaciones Pago Único

Todas las terminaciones de documento: del 9 de junio al 8 de julio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 8 de junio al 8 de julio

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio

Desde la ANSES recordaron que los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro a través de la página oficial del organismo o en la aplicación Mi ANSES.