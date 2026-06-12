Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Salen a la venta los pasajes de tren para los tramos Once-Bragado y Retiro-Junín: precios y recorridos para julio 2026

Trenes Argentinos anunció las tarifas de los trenes de larga distancia para ambos viajes. Además, señaló que a partir del miércoles 17 de junio, circulará un servicio diferencial. Todos los detalles, en la nota.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Trenes de larga distancia.
Trenes de larga distancia.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Trenes Argentinos informó este viernes que salieron a la venta los pasajes para los tramos Once-Bragado y Retiro-Junín para viajar hasta el 31 de julio de 2026.

Además, la empresa señaló que a partir del miércoles 17 de junio circulará un servicio diferencial entre Once, Haedo y Moreno. Para adquirir un boleto, se debe ingresar a la web oficial, elegir las fechas de ida y vuelta y completar los datos solicitados.

Viaje Once-Bragado: precios, horarios, paradas y todo lo que hay que saber

El recorrido entre Once y Bragado cuenta con salidas 3 veces por semana: lunes, miércoles y viernes. El viaje en total tiene una duración estimada de 6 horas y 14 minutos. Desde el 17 de junio, el servicio contará con los siguientes precios:

  • Primera: desde $8400
  • Pullman: desde $10000
  • Mascotas (Primera M): $18500
  • Tarifa diferencial (de Once a Moreno): $2600

Horario y recorrido del tren de Once a Bragado

El tren con servicio primera/pullman parte desde Once a las 18:35 y pasa por las siguientes estaciones:

Contenido Recomendado

Alerta usuarios del tren San Martín:el drástico cambio en el servicio que afectará los viajes del fin de semana largo

Alerta usuarios del tren San Martín: el drástico cambio en el servicio que afectará los viajes del fin de semana largo

Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este jueves 11 de junio de 2026

Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este jueves 11 de junio de 2026
  • Haedo: 19:21
  • Luján: 20:30
  • Mercedes: 21:41
  • Suipacha: 22:24
  • Chivilcoy Sud: 23:14
  • A. Vaccarezza: 00:05*
  • Mechita: 00:40*
  • Bragado: 01:00*

Por su parte, el servicio diferencial hará el siguiente tramo:

  • Once: 18:35
  • Haedo: 19:21
  • Moreno 19:56

Horario y recorrido del tren de Bragado a Once

El tren con servicio primera/pullman parte desde Bragado a las 01:50 y pasa por las siguientes estaciones:

  • Mechita: 02:11
  • A. Vaccarezza: 02:46
  • Chivilcoy Sud: 03:40
  • Suipacha: 04:28
  • Mercedes: 05:08
  • Luján: 05:48
  • Haedo: 07:05
  • Once: 07:50

Por su parte, el servicio diferencial hará el siguiente tramo:

  • Moreno: 06:29 (sale desde acá)
  • Haedo: 07:05
  • Once: 07:50

* Corresponde al horario del día siguiente indicado en la salida

Trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos

Viaje Retiro-Junín: precios, horarios, paradas y todo lo que hay que saber

El recorrido cuenta con salidas todos los días desde Retiro a Junín, mientras que a la inversa (de Junín a Retiro) salen lunes, sábados, domingos y feriados. El viaje en total tiene una duración estimada de 6 horas y 5 minutos. Desde el 22 de junio, el servicio contará con los siguientes precios:

De Retiro a Junín lunes, viernes y domingos:

  • Primera: hasta $13200
  • Pullman: hasta $15900
  • Mascotas (Primera M): $29000

De Retiro a Junín martes, miércoles, jueves y sábados:

  • Primera: hasta $11000
  • Pullman: hasta $13200
  • Mascotas (Primera M): $24200

De Junín a Retiro lunes, viernes y sábados:

  • Primera: hasta $13200
  • Pullman: hasta $15900
  • Mascotas (Primera M): $29000

De Junín a Retiro martes, miércoles, jueves y domingos:

  • Primera: hasta $11000
  • Pullman: hasta $13200
  • Mascotas (Primera M): $24200

Además, el precio varía según la estación de partida, para conocerlos, es importante tener en cuenta los siguientes cuadros:

Precios de pasajes de tren Retiro-Junín. Foto: Trenes Argentinos
Precios de pasajes de tren Retiro-Junín. Foto: Trenes Argentinos

Horario y recorrido del tren de Retiro a Junín

El tren con servicio primera/pullman parte desde Retiro a las 18:15 y pasa por las siguientes estaciones:

  • José C. Paz: 19:16
  • Pilar: 19:36
  • Manzanares: 19:46
  • Dr Cabred: 19:53
  • Cortines: 20:05
  • Mercedes P: 20:45
  • Franklin: 21:19
  • Rivas: 21:38
  • Castilla: 21:53
  • Rawson: 22:11
  • Cucha Cucha: 22:41
  • Chacabuco: 22:52
  • O’Higgins: 23:27
  • Junín: 00:20*

Horario y recorrido del tren de Junín a Retiro

De lunes a sábados, el tren con servicio primera/pullman parte desde Junín a las 01:10 y pasa por las siguientes estaciones:

  • O’Higgins: 01:59
  • Chacabuco: 02:34
  • Cucha Cucha: 02:43
  • Rawson: 03:14
  • Castilla: 03:31
  • Rivas: 03:46
  • Franklin: 04:13
  • Mercedes P: 04:52
  • Cortines: 05:33
  • Dr. Cabred: 05:52
  • Manzanares: 06:00
  • Pilar: 06:10
  • José C. Paz: 06:28
  • Sáenz Peña: 07:06
  • Retiro: 07:28

Por su parte, los domingos y feriados el servicio sale de Junín a las 01:31 y hace el siguiente tramo:

  • O’Higgins: 02:20
  • Chacabuco: 02:55
  • Cucha Cucha: 03:04
  • Rawson: 03:35
  • Castilla: 03:52
  • Rivas: 04:07
  • Franklin: 04:34
  • Mercedes P: 05:13
  • Cortines: 05:54
  • Dr. Cabred: 06:14
  • Manzanares: 06:22
  • Pilar: 06:32
  • José C. Paz: 06:50
  • Sáenz Peña: 07:28
  • Retiro: 07:49

* Corresponde al horario del día siguiente indicado en la salida

Quiénes no pagan pasaje de Larga Distancia

Cabe señalar que los menores de 3 a 12 años abonan el 50% del valor del pasaje, mientras que los menores de 3 años viajan sin cargo siempre que no ocupen asiento, deben adquirir un boleto gratuito junto con el de adulto responsable.

Por su parte, los jubilados o personas pensionadas que presenten certificado de jubilación o recibo de sueldo podrán acceder a un descuento del 40% en todos los servicios de Larga Distancia.

En tanto, los pasajeros con discapacidad tienen derecho a viajar en forma gratuita presentando DNI y Certificado de Discapacidad vigente, ambos en original. Tiene el mismo derecho un acompañante en caso de que el certificado así lo indique.

TrenesTrenes Argentinos
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Vuelve el Festival del Sándwich con entrada libre y gratuita:cuándo y dónde se podrán degustar más de 150 variedades

    Vuelve el Festival del Sándwich con entrada libre y gratuita: cuándo y dónde se podrán degustar más de 150 variedades

  2. Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor en Mar Chiquita:fechas y shows gratuitos de un evento lleno de sabor

    Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor en Mar Chiquita: fechas y shows gratuitos de un evento lleno de sabor

  3. Tren, subte o colectivo a Palermo:cómo llegar al Festival del Sándwich, el evento gastronómico con entrada gratis

    Tren, subte o colectivo a Palermo: cómo llegar al Festival del Sándwich, el evento gastronómico con entrada gratis

  4. Pesca de pejerrey, camping y caminatas:el pueblo bonaerense con laguna ideal para liberarse del estrés

    Pesca de pejerrey, camping y caminatas: el pueblo bonaerense con laguna ideal para liberarse del estrés

  5. Quesos artesanales, parrillada y picadas abundantes:el pueblito a 1 hora de Buenos Aires que se convirtió en una parada obligatoria

    Quesos artesanales, parrillada y picadas abundantes: el pueblito a 1 hora de Buenos Aires que se convirtió en una parada obligatoria
Lo último
También podría interesarte
Política

Qué es el salario dinámico y cómo se aplicará según la Reforma laboral del Gobierno

Qué es el salario dinámico y cómo se aplicará según la Reforma laboral del Gobierno

Reforma laboral 2026:el nuevo convenio internacional para repartidores y choferes de aplicaciones que desafía la ley del Gobierno

La millonaria cifra que el Ejército Argentino pagó por 400 camiones Unimog:cómo son los nuevos vehículos tácticos todoterreno

Reforma laboral 2026:el Gobierno amplió a 446 los convenios colectivos que deberán rediscutir gremios y empresas

Economía

Cómo será la renovación del histórico shopping Los Gallegos de Mar del Plata tras su venta

Cómo será la renovación del histórico shopping Los Gallegos de Mar del Plata tras su venta

Pequeños cambios que impactan en el bolsillo:tener una casa energéticamente eficiente provoca un ahorro considerable en las tarifas de luz y gas

Escapadas de fin de semana largo:descuentos y promociones para viajar en la antesala de las vacaciones de invierno 2026

El riesgo país mantiene su tendencia a la baja y se acerca a la barrera de los 400 puntos básicos

Internacionales

Acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos:qué dice el texto definitivo del pacto histórico que podría firmarse este fin de semana

Acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos: qué dice el texto definitivo del pacto histórico que podría firmarse este fin de semana

Cristina ataca Centroamérica:inundaciones, evacuados y cinco desaparecidos por esta brutal tormenta

Tras la salida de SpaceX a la bolsa, Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo

El “monstruo submarino” de Canadá:así es Solus-XR, el vehículo sumergible que promete revolucionar la vigilancia marítima