Salen a la venta los pasajes de tren para los tramos Once-Bragado y Retiro-Junín: precios y recorridos para julio 2026

Trenes Argentinos informó este viernes que salieron a la venta los pasajes para los tramos Once-Bragado y Retiro-Junín para viajar hasta el 31 de julio de 2026.
Además, la empresa señaló que a partir del miércoles 17 de junio circulará un servicio diferencial entre Once, Haedo y Moreno. Para adquirir un boleto, se debe ingresar a la web oficial, elegir las fechas de ida y vuelta y completar los datos solicitados.
Viaje Once-Bragado: precios, horarios, paradas y todo lo que hay que saber
El recorrido entre Once y Bragado cuenta con salidas 3 veces por semana: lunes, miércoles y viernes. El viaje en total tiene una duración estimada de 6 horas y 14 minutos. Desde el 17 de junio, el servicio contará con los siguientes precios:
- Primera: desde $8400
- Pullman: desde $10000
- Mascotas (Primera M): $18500
- Tarifa diferencial (de Once a Moreno): $2600
Horario y recorrido del tren de Once a Bragado
El tren con servicio primera/pullman parte desde Once a las 18:35 y pasa por las siguientes estaciones:
- Haedo: 19:21
- Luján: 20:30
- Mercedes: 21:41
- Suipacha: 22:24
- Chivilcoy Sud: 23:14
- A. Vaccarezza: 00:05*
- Mechita: 00:40*
- Bragado: 01:00*
Por su parte, el servicio diferencial hará el siguiente tramo:
- Once: 18:35
- Haedo: 19:21
- Moreno 19:56
Horario y recorrido del tren de Bragado a Once
El tren con servicio primera/pullman parte desde Bragado a las 01:50 y pasa por las siguientes estaciones:
- Mechita: 02:11
- A. Vaccarezza: 02:46
- Chivilcoy Sud: 03:40
- Suipacha: 04:28
- Mercedes: 05:08
- Luján: 05:48
- Haedo: 07:05
- Once: 07:50
Por su parte, el servicio diferencial hará el siguiente tramo:
- Moreno: 06:29 (sale desde acá)
- Haedo: 07:05
- Once: 07:50
* Corresponde al horario del día siguiente indicado en la salida
Viaje Retiro-Junín: precios, horarios, paradas y todo lo que hay que saber
El recorrido cuenta con salidas todos los días desde Retiro a Junín, mientras que a la inversa (de Junín a Retiro) salen lunes, sábados, domingos y feriados. El viaje en total tiene una duración estimada de 6 horas y 5 minutos. Desde el 22 de junio, el servicio contará con los siguientes precios:
De Retiro a Junín lunes, viernes y domingos:
- Primera: hasta $13200
- Pullman: hasta $15900
- Mascotas (Primera M): $29000
De Retiro a Junín martes, miércoles, jueves y sábados:
- Primera: hasta $11000
- Pullman: hasta $13200
- Mascotas (Primera M): $24200
De Junín a Retiro lunes, viernes y sábados:
- Primera: hasta $13200
- Pullman: hasta $15900
- Mascotas (Primera M): $29000
De Junín a Retiro martes, miércoles, jueves y domingos:
- Primera: hasta $11000
- Pullman: hasta $13200
- Mascotas (Primera M): $24200
Además, el precio varía según la estación de partida, para conocerlos, es importante tener en cuenta los siguientes cuadros:
Horario y recorrido del tren de Retiro a Junín
El tren con servicio primera/pullman parte desde Retiro a las 18:15 y pasa por las siguientes estaciones:
- José C. Paz: 19:16
- Pilar: 19:36
- Manzanares: 19:46
- Dr Cabred: 19:53
- Cortines: 20:05
- Mercedes P: 20:45
- Franklin: 21:19
- Rivas: 21:38
- Castilla: 21:53
- Rawson: 22:11
- Cucha Cucha: 22:41
- Chacabuco: 22:52
- O’Higgins: 23:27
- Junín: 00:20*
Horario y recorrido del tren de Junín a Retiro
De lunes a sábados, el tren con servicio primera/pullman parte desde Junín a las 01:10 y pasa por las siguientes estaciones:
- O’Higgins: 01:59
- Chacabuco: 02:34
- Cucha Cucha: 02:43
- Rawson: 03:14
- Castilla: 03:31
- Rivas: 03:46
- Franklin: 04:13
- Mercedes P: 04:52
- Cortines: 05:33
- Dr. Cabred: 05:52
- Manzanares: 06:00
- Pilar: 06:10
- José C. Paz: 06:28
- Sáenz Peña: 07:06
- Retiro: 07:28
Por su parte, los domingos y feriados el servicio sale de Junín a las 01:31 y hace el siguiente tramo:
- O’Higgins: 02:20
- Chacabuco: 02:55
- Cucha Cucha: 03:04
- Rawson: 03:35
- Castilla: 03:52
- Rivas: 04:07
- Franklin: 04:34
- Mercedes P: 05:13
- Cortines: 05:54
- Dr. Cabred: 06:14
- Manzanares: 06:22
- Pilar: 06:32
- José C. Paz: 06:50
- Sáenz Peña: 07:28
- Retiro: 07:49
* Corresponde al horario del día siguiente indicado en la salida
Quiénes no pagan pasaje de Larga Distancia
Cabe señalar que los menores de 3 a 12 años abonan el 50% del valor del pasaje, mientras que los menores de 3 años viajan sin cargo siempre que no ocupen asiento, deben adquirir un boleto gratuito junto con el de adulto responsable.
Por su parte, los jubilados o personas pensionadas que presenten certificado de jubilación o recibo de sueldo podrán acceder a un descuento del 40% en todos los servicios de Larga Distancia.
En tanto, los pasajeros con discapacidad tienen derecho a viajar en forma gratuita presentando DNI y Certificado de Discapacidad vigente, ambos en original. Tiene el mismo derecho un acompañante en caso de que el certificado así lo indique.