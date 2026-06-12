Salen a la venta los pasajes de tren para los tramos Once-Bragado y Retiro-Junín: precios y recorridos para julio 2026

Trenes de larga distancia.

Trenes Argentinos informó este viernes que salieron a la venta los pasajes para los tramos Once-Bragado y Retiro-Junín para viajar hasta el 31 de julio de 2026.

Además, la empresa señaló que a partir del miércoles 17 de junio circulará un servicio diferencial entre Once, Haedo y Moreno. Para adquirir un boleto, se debe ingresar a la web oficial, elegir las fechas de ida y vuelta y completar los datos solicitados.

Viaje Once-Bragado: precios, horarios, paradas y todo lo que hay que saber

El recorrido entre Once y Bragado cuenta con salidas 3 veces por semana: lunes, miércoles y viernes. El viaje en total tiene una duración estimada de 6 horas y 14 minutos. Desde el 17 de junio, el servicio contará con los siguientes precios:

Primera: desde $8400

Pullman: desde $10000

Mascotas (Primera M): $18500

Tarifa diferencial (de Once a Moreno): $2600

Horario y recorrido del tren de Once a Bragado

El tren con servicio primera/pullman parte desde Once a las 18:35 y pasa por las siguientes estaciones:

Haedo: 19:21

Luján: 20:30

Mercedes: 21:41

Suipacha: 22:24

Chivilcoy Sud: 23:14

A. Vaccarezza: 00:05*

Mechita: 00:40*

Bragado: 01:00*

Por su parte, el servicio diferencial hará el siguiente tramo:

Once: 18:35

Haedo: 19:21

Moreno 19:56

Horario y recorrido del tren de Bragado a Once

El tren con servicio primera/pullman parte desde Bragado a las 01:50 y pasa por las siguientes estaciones:

Mechita: 02:11

A. Vaccarezza: 02:46

Chivilcoy Sud: 03:40

Suipacha: 04:28

Mercedes: 05:08

Luján: 05:48

Haedo: 07:05

Once: 07:50

Por su parte, el servicio diferencial hará el siguiente tramo:

Moreno: 06:29 (sale desde acá)

Haedo: 07:05

Once: 07:50

* Corresponde al horario del día siguiente indicado en la salida

Trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos

Viaje Retiro-Junín: precios, horarios, paradas y todo lo que hay que saber

El recorrido cuenta con salidas todos los días desde Retiro a Junín, mientras que a la inversa (de Junín a Retiro) salen lunes, sábados, domingos y feriados. El viaje en total tiene una duración estimada de 6 horas y 5 minutos. Desde el 22 de junio, el servicio contará con los siguientes precios:

De Retiro a Junín lunes, viernes y domingos:

Primera: hasta $13200

Pullman: hasta $15900

Mascotas (Primera M): $29000

De Retiro a Junín martes, miércoles, jueves y sábados:

Primera: hasta $11000

Pullman: hasta $13200

Mascotas (Primera M): $24200

De Junín a Retiro lunes, viernes y sábados:

Primera: hasta $13200

Pullman: hasta $15900

Mascotas (Primera M): $29000

De Junín a Retiro martes, miércoles, jueves y domingos:

Primera: hasta $11000

Pullman: hasta $13200

Mascotas (Primera M): $24200

Además, el precio varía según la estación de partida, para conocerlos, es importante tener en cuenta los siguientes cuadros:

Precios de pasajes de tren Retiro-Junín. Foto: Trenes Argentinos

Precios de pasajes de tren Retiro-Junín. Foto: Trenes Argentinos

Horario y recorrido del tren de Retiro a Junín

El tren con servicio primera/pullman parte desde Retiro a las 18:15 y pasa por las siguientes estaciones:

José C. Paz: 19:16

Pilar: 19:36

Manzanares: 19:46

Dr Cabred: 19:53

Cortines: 20:05

Mercedes P: 20:45

Franklin: 21:19

Rivas: 21:38

Castilla: 21:53

Rawson: 22:11

Cucha Cucha: 22:41

Chacabuco: 22:52

O’Higgins: 23:27

Junín: 00:20*

Horario y recorrido del tren de Junín a Retiro

De lunes a sábados, el tren con servicio primera/pullman parte desde Junín a las 01:10 y pasa por las siguientes estaciones:

O’Higgins: 01:59

Chacabuco: 02:34

Cucha Cucha: 02:43

Rawson: 03:14

Castilla: 03:31

Rivas: 03:46

Franklin: 04:13

Mercedes P: 04:52

Cortines: 05:33

Dr. Cabred: 05:52

Manzanares: 06:00

Pilar: 06:10

José C. Paz: 06:28

Sáenz Peña: 07:06

Retiro: 07:28

Por su parte, los domingos y feriados el servicio sale de Junín a las 01:31 y hace el siguiente tramo:

O’Higgins: 02:20

Chacabuco: 02:55

Cucha Cucha: 03:04

Rawson: 03:35

Castilla: 03:52

Rivas: 04:07

Franklin: 04:34

Mercedes P: 05:13

Cortines: 05:54

Dr. Cabred: 06:14

Manzanares: 06:22

Pilar: 06:32

José C. Paz: 06:50

Sáenz Peña: 07:28

Retiro: 07:49

* Corresponde al horario del día siguiente indicado en la salida

Quiénes no pagan pasaje de Larga Distancia

Cabe señalar que los menores de 3 a 12 años abonan el 50% del valor del pasaje, mientras que los menores de 3 años viajan sin cargo siempre que no ocupen asiento, deben adquirir un boleto gratuito junto con el de adulto responsable.

Por su parte, los jubilados o personas pensionadas que presenten certificado de jubilación o recibo de sueldo podrán acceder a un descuento del 40% en todos los servicios de Larga Distancia.

En tanto, los pasajeros con discapacidad tienen derecho a viajar en forma gratuita presentando DNI y Certificado de Discapacidad vigente, ambos en original. Tiene el mismo derecho un acompañante en caso de que el certificado así lo indique.