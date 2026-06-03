Ni Una Menos: miles de mujeres se movilizan frente al Congreso en medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega

A 11 años del primer #NiUnaMenos, se registraron 3.424 muertes por violencia de género en Argentina

La Asociación Civil La Casa del Encuentro presentó un informe elaborado por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, que revela que entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026 se registraron 3.424 víctimas fatales por violencia de género.

Según el relevamiento, la cifra incluye 3.073 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 78 transfemicidios, cuatro lesbicidios y 269 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

Los datos muestran que gran parte de los crímenes ocurrieron en ámbitos cotidianos y cercanos a las víctimas. Del total de casos, 978 sucedieron en la vivienda de la víctima, 798 en viviendas compartidas con el agresor y 45 en sus lugares de trabajo.