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Ni Una Menos: miles de mujeres se movilizan frente al Congreso en medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega

La protesta busca visibilizar la persistencia de la violencia de género y reclamar respuestas estatales frente a los femicidios y las desapariciones de mujeres y niñas.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 17:40
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Marcha Ni Una Menos.
Marcha Ni Una Menos. Foto: NA
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El colectivo Ni Una Menos marcha este miércoles 3 de junio a once años de su primera movilización y en medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. Bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, las distintas agrupaciones feministas se movilizan esta tarde por la Ciudad de Buenos Aires hasta el Congreso, donde se leerá un documento.

La protesta busca visibilizar la persistencia de la violencia de género y reclamar respuestas estatales frente a los femicidios y las desapariciones de mujeres y niñas, en un contexto marcado por un dato contundente: en Argentina, ocurre un femicidio cada 31 horas.

Marcha Ni Una Menos, en vivo:

Se atrasó el acto central

Si bien en principio estaba previsto que el acto central de la marcha se llevara a cabo a las 17, finalmente se pospuso para las 18.30, con el objetivo de darle tiempo a los asistentes a poder llegar lo más cerca posible a la zona del Congreso donde se desarrolla la convocatoria.

A 11 años del primer #NiUnaMenos, se registraron 3.424 muertes por violencia de género en Argentina

La Asociación Civil La Casa del Encuentro presentó un informe elaborado por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, que revela que entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026 se registraron 3.424 víctimas fatales por violencia de género.

Según el relevamiento, la cifra incluye 3.073 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 78 transfemicidios, cuatro lesbicidios y 269 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

Los datos muestran que gran parte de los crímenes ocurrieron en ámbitos cotidianos y cercanos a las víctimas. Del total de casos, 978 sucedieron en la vivienda de la víctima, 798 en viviendas compartidas con el agresor y 45 en sus lugares de trabajo.

Marcha Ni Una Menos. Video: Canal 26
#NiUnaMenosMarchaAgostina Vega
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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