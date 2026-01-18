Sesiones extraordinarias en el Congreso. Foto: NA

El Gobierno confirmó que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea sellado este sábado 17 de enero se debatirá en febrero durante el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso. La noticia fue oficializada por Manuel Adorni en sus redes sociales, quien celebró la firma que tuvo lugar en Paraguay con la presencia del presidente Javier Milei.

Las sesiones extraordinarias comenzarán el próximo 2 de febrero con dos ejes centrales importantes para el Ejecutivo: la reforma laboral y la Ley de Glaciares. En ese contexto, también se sumará al temario el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Javier Milei en la firma de acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Foto: EFE

"Historia pura: con la presencia del Presidente de la Nación, Argentina suscribió al acuerdo Mercosur - Unión Europea. De esta manera, los argentinos accederán en mejores condiciones a un mercado de bienes y servicios de 450 millones de personas. El acuerdo será parte del temario a tratar en la sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero próximo. Dios bendiga a la República Argentina", escribió Manuel Adorni a través de su cuenta oficial de Twitter.

Con la presencia de Javier Milei, el Mercosur selló el acuerdo de libre con la Unión Europea, en una ceremonia en la que, además, Paraguay asume la presidencia pro témpore del bloque regional. El presidente paraguayo, Santiago Peña, fue el anfitrión de la cita a la que también asistieron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe del Consejo Europeo, António Costa, además de otros cuatro líderes latinoamericanos: Javier Milei, Yamandú Orsi (Uruguay), Rodrigo Paz (Bolivia) y José Raúl Mulino (Panamá).

Acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea: qué beneficios traerá a la Argentina, según el Gobierno

Cancilería Argentina celebró la firma del acuerdo comercial porque “abre nuevas oportunidades para la inserción internacional del Mercosur y fortalece el acceso de sus exportaciones al mercado europeo”. En esta línea, detalló qué se proyecta tras la ceremonia realizada este sábado 17 de enero en Paraguay:

La Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur por un valor aproximado de 61 millones de dólares

Acceso preferencial para otro 7,5% -equivalente a 4700 millones de dólares- para beneficiar a casi la totalidad de las exportaciones del bloque a la Unión Europea

Además, desde el área a cargo de Pablo Quirno se indicó que las exportaciones argentinas a la Unión Europea prevén un crecimiento de alrededor de 76% en los primeros cinco años de vigencia del acuerdo y hasta un 122% en un horizonte de diez años. “En términos de valores, las exportaciones pasarían de casi 8641 millones de dólares en 2025 a 15.166 millones en el plazo de cinco años y a USD19.165, más que duplicándose en un horizonte de diez años”, subraya el comunicado.

El Gobierno detalló que este crecimiento estará impulsado “no solo por los sectores tradicionales, sino especialmente por el fuerte dinamismo de sectores como la energía y la minería, en particular los proyectos vinculados al litio, el cobre y los hidrocarburos”.

En última instancia, el comunicado expuso que el acuerdo comercial permitirá diversificar y ampliar la canasta exportadora e incorporar nuevos productos y servicios al comercio bilateral. “Las exportaciones agroindustriales registrarían un crecimiento cercano al 15% -se destacan la carne, pesca y economías regionales-, mientras que las exportaciones industriales podrían expandirse alrededor de 30%, con foco en autopartes e insumos industriales, especialmente químicos y petroquímicos”, precisaron.