El pacto fue frenado por el Parlamento Europeo. Foto: REUTERS

El Parlamento Europeo paralizó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la decisión causó impacto a nivel internacional. La firma se llevó a cabo el pasado sábado 17 de enero en Paraguay, fue celebrada por los líderes de los países involucrados, pero ahora deberá analizar si el convenio respeta los tratados del bloque de los 27 y se suspendió su aplicación hasta que el Tribunal de Justicia emita un pronunciamiento.

La jornada del miércoles 21 de enero estuvo marcada por la decisión tomada por el Parlamento Europeo con respecto al acuerdo comercial firmado en Paraguay. Con 334 votos a favor y 324 en contra, el Tribunal de Justicia de la UE deberá analizar si el convenio respeta los tratados del bloque de los 27.

El acuerdo comercial se firmó este sábado 17 de enero en Paraguay. Foto: EFE

Es por eso que quedó sin efecto la firma realizada en Paraguay donde intervino Javier Milei, quien además anunció que llevará el acuerdo comercial al Congreso en el periodo de sesiones extraordinarias. Sin embargo, esto no ocurrirá porque primero hay que esperar a que se resuelva en Europa.

De esta manera, su tratamiento en el Congreso no se llevará adelante y mientras Milei se encuentra en el Foro Económico de Davos en Suiza, el Gobierno se mantiene en alerta por lo que ocurra en Europa. Cabe resaltar que tras la decisión tomada en el Viejo Continente, la puesta en marcha del pacto podría durar hasta dos años.

Qué beneficios tiene para Argentina el acuerdo comercial, según el Gobierno

Para Argentina implica un golpe inesperado, ya que desde el Ejecutivo celebraron con énfasis el acuerdo dado que “abre nuevas oportunidades para la inserción internacional del Mercosur y fortalece el acceso de sus exportaciones al mercado europeo”. En esta línea, detalló qué se proyectaba tras la ceremonia realizada este sábado 17 de enero en Paraguay:

La Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur por un valor aproximado de 61 millones de dólares

Acceso preferencial para otro 7,5% -equivalente a 4700 millones de dólares- para beneficiar a casi la totalidad de las exportaciones del bloque a la Unión Europea

Además, desde el área a cargo de Pablo Quirno se indicó que las exportaciones argentinas a la Unión Europea prevén un crecimiento de alrededor de 76% en los primeros cinco años de vigencia del acuerdo y hasta un 122% en un horizonte de diez años. “En términos de valores, las exportaciones pasarían de casi 8641 millones de dólares en 2025 a 15.166 millones en el plazo de cinco años y a USD19.165, más que duplicándose en un horizonte de diez años”, subraya el comunicado.

El Gobierno detalló que este crecimiento estará impulsado “no solo por los sectores tradicionales, sino especialmente por el fuerte dinamismo de sectores como la energía y la minería, en particular los proyectos vinculados al litio, el cobre y los hidrocarburos”.

En última instancia, el comunicado expuso que el acuerdo comercial permitirá diversificar y ampliar la canasta exportadora e incorporar nuevos productos y servicios al comercio bilateral. “Las exportaciones agroindustriales registrarían un crecimiento cercano al 15% -se destacan la carne, pesca y economías regionales-, mientras que las exportaciones industriales podrían expandirse alrededor de 30%, con foco en autopartes e insumos industriales, especialmente químicos y petroquímicos”, precisaron. Todos estos detalles quedarán sin efecto por la decisión del Parlamento Europeo.

Parlamento Europeo: el trasfondo de la decisión que frenó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

El eje del cuestionamiento está en la validez jurídica del llamado mecanismo de reequilibrio previsto dentro del acuerdo, que algunos diputados europeos temen que pueda limitar la capacidad regulatoria de la Unión Europea. También se objeta la base legal escogida para su aprobación, que habilita la ratificación de los capítulos comerciales sin necesidad de aval de los parlamentos nacionales.

El propio Tribunal de Justicia estima que este tipo de dictámenes suelen tardar entre 18 y 24 meses, aunque, según indicaron fuentes oficiales, la Corte “posee control total” sobre los tiempos procesales y “puede, si lo considera necesario, priorizar una solicitud de opinión”.

Javier Milei en la firma de acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Foto: EFE

Distintos sectores del Parlamento Europeo habían anticipado que el resultado sería muy ajustado y alertaron sobre el riesgo de demorar la ratificación del acuerdo enviándolo al Tribunal, especialmente en el actual contexto de amenazas arancelarias por parte de Donald Trump tras el despliegue de tropas europeas en Groenlandia.