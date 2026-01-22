Javier Milei junto a Donald Trump. Foto: REUTERS

El presidente Javier Milei participará este jueves a las 10.30 (hora argentina) de la firma del acta fundacional del Consejo de la Paz impulsado por su par de Estados Unidos, Donald Trump, y destinado a conseguir acuerdos para frenar los conflictos en zonas de guerra y bregar por la paz en el mundo.

Este nuevo organismo tiene como principal objetivo conseguir acuerdos para frenar los conflictos en zonas de guerra y bregar por la paz en el mundo.

En teoría, este consejo se centrará primero en solucionar la situación en la Franja de Gaza y luego trabajar para mitigar y detener las acciones terroristas a nivel global, funcionando como una alternativa de la ONU.

Javier Milei y un guiño a Donald Trump en el Foro de Davos

Este miércoles, Milei afirmó que “el capitalismo de libre comercio es el único sistema justo”, al brindar su discurso ante el Foro Económico de Davos, oportunidad en que además le hizo un guiño a Trump con la frase “Make America great again”.

“Esto es Make Argentina great again”, dijo al destacar las “13.500 reformas estructurales” de su Gobierno y que, según afirmó, “permitieron el crecimiento de Argentina” porque “regular mata el rendimiento” y “merma el crecimiento”.

En su exposición, Milei se posicionó nuevamente contra la agenda “woke”, el populismo y los “parásitos socialistas”, además de remarcar los logros de su gestión, como también lo había hecho en las dos ediciones anteriores del foro.

Por un lado, remarcó que la crisis en la que está sumergido Occidente es “fruto del socialismo” y dio como ejemplo a “los daños aberrantes en Venezuela” con la “narcodictadura sangrienta” del presidente secuestrado por Estados Unidos, Nicolás Maduro.

Asimismo, sostuvo que es de suma importancia “retomar los valores judeocristianos para salvar Occidente”, por lo que “los políticos tienen que dejar de molestar a quienes están trabajando para lograr un mundo mejor”.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: REUTERS

La agenda de Milei en Suiza

Además de la firma del acta del Consejo de la Paz, Milei otorgará este jueves una serie de entrevistas, la primera con la agencia de noticias Bloomberg y luego con The Economist, ante la editora en jefe, Zanny Minton Beddoes.

A las 14 (hora argentina), la comitiva emprenderá el regreso al país, con un aterrizaje previsto para el viernes a las 6.