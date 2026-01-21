Donald Trump junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Foto: REUTERS

Donald Trump anunció este miércoles un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia, que será “muy bueno para Estados Unidos y todos los países” miembros de la Alianza. A su vez, el presidente estadounidense suspendió la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho naciones europeas.

En una publicación en su red social Truth Social, Trump anunció asimismo “conversaciones adicionales” sobre el sistema de defensa antimisiles “Golden Dome” en lo que respecta a Groenlandia y añadió que se facilitaría más información a medida que avancen las conversaciones.

“Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN”, señaló.

Explicó además que, “sobre la base de este entendimiento”, no impondrá los aranceles que estaban previstos que entraran en vigor el 1 de febrero con los que amenazaba a ocho países europeos, entre ellos Alemania, Francia y Dinamarca, que participaron en maniobras militares en la isla ártica.

En tanto, Trump afirmó que el vicepresidente, JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff -además de las personas que sean necesarias- “se encargarán de las negociaciones” y le “informarán directamente”.

Tropas desplegadas en Groenlandia. Foto: REUTERS

Donald Trump, sobre Groenlandia: “No quiero recurrir a la fuerza”

“Estados Unidos está en medio de un incremento económico como no se ha visto en nuestro país. Con la administración Biden había bajo crecimiento, alta inflación, una receta para un declive económico. Pero ahora, después de un año de mis políticas, estamos viendo exactamente lo opuesto”, explicó Trump este miércoles durante su intervención en el Foro Económico de Davos.

Una de las partes más esperadas de su discurso fue la referida a Groenlandia, en donde volvió a recalcar que su país necesita hacerse del control de esta isla por razones de seguridad nacional e internacional.

Además, aseveró que Estados Unidos es el único país del mundo que puede garantizar la seguridad de Groenlandia y recordó que durante la Segunda Guerra Mundial defendieron ese territorio en nombre de Dinamarca.

Aunque también respecto de este tema, afirmó que se opone a cualquier tipo de enfrentamiento bélico con Dinamarca o la OTAN: “No tengo por qué recurrir a la fuerza. No quiero recurrir a la fuerza. No recurriré a la fuerza”.