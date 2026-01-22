Donald Trump en la presentación del Consejo de Paz en Davos. Foto: EFE

Donald Trump encabezó este jueves la ceremonia en la que se firmó la integración al Consejo de Paz, que tiene como principal objetivo avanzar en un plan para Gaza. Junto al presidente de Estados Unidos estuvo Javier Milei, quien aportó su firma al igual que otros mandatarios.

El evento se lleva a cabo en el auditorio principal del Foro de Davos (Suiza) la ceremonia de constitución de la Junta de Paz que ha promovido, inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales.

Donald Trump en la presentación del Consejo de Paz en Davos. Foto: REUTERS

Entre los asistentes al acto se encuentran algunos de los integrantes de la Junta, como el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense.

Además, participan en la ceremonia los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña, así como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el mandatario de Azerbaiyán Ilham Aliyev, países todos ellos que apoyan la iniciativa.

El escenario se llenó de asientos que fueron ocupados por los distintos integrantes de la Junta.

Milei defendió su gestión en Davos: “Bajamos la inflación del 300% al 30%”

En la línea de su discurso vinculado a las políticas públicas cuestionando el socialismo, Milei defendió su línea de gobierno en Argentina. “Más allá de los enormes logros que hemos mostrado durante esos años de gestión extirpando un déficit fiscal del 15 puntos del PBI, bajando la inflación del 300% al 30%, reduciendo el riesgo país en 2500 puntos básicos y haciendo crecer la economía, mientras que la pobreza bajó del 57% al 27% llevando políticas públicas guiadas por valores éticos y morales”, dijo.

Milei en Davos: “El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo”

El presidente afirmó que “el capitalismo de libre comercio es el único sistema justo y dijo que ”el socialismo suena lindo, pero termina mal”. Su discurso se lleva adelante posterior al de Donald Trump, quien volvió a reavivar la polémica por Groenlandia y lanzó advertencia a Europa.

“La concepción del ser humano como un actor creativo y coordinador implica aceptar con carácter axiomático que todo ser humano tiene derecho a apropiarse de los resultados de su creatividad empresarial. es decir, la apropiación privada de los frutos de aquellos que crean y descubren es un principio del derecho natural”, expuso.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: REUTERS

“Porque si el actor no pudiera apropiarse de lo que crea o descubre, entonces se bloquearía su capacidad de detectar oportunidad de ganancias y desaparecería el incentivo que tiene para llevar a cabo sus acciones. En definitiva,el principio ético es la base fundamental para toda economía de mercado. Lo que acabamos de mostrar es que el capitalismo de libre empresa no solo es justo, sino eficiente, y además es el que genera una mayor tasa de crecimiento”, precisó.