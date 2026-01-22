Diego Santilli junto a Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Foto: NA

Diego Santilli continúa con su gira por el país y este jueves visitó Entre Ríos, donde mantuvo un encuentro con el gobernador Rogelio Frigerio, con quien coincidió en la importancia de que la Reforma Laboral “obtenga un apoyo contundente” en el Congreso.

El ministro del Interior aseguró que “ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”.

Por su parte, Frigerio manifestó el “apoyo contundente del gobierno de Entre Ríos al proyecto de modernización laboral, de inclusión de derechos a la mitad de los trabajadores que no lo tienen”.

“Vamos a seguir trabajando en conjunto esa reforma. Te llevás un apoyo contundente a la reforma laboral”, le dijo el gobernador a Santilli.

La gira en busca de apoyos

Santilli continuó así su gira para conseguir apoyos luego de que este miércoles haya pasado por Neuquén, donde se llevó el compromiso de su gobernador, Rolando Figueroa.

Hasta el momento el ministro consiguió el respaldo de seis gobernadores para la reforma laboral: Marcelo Orrego (San Juan); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza), además de Frigerio y Figueroa.