Pulseada en el Congreso por la eliminación de las PASO y el debate de Ficha Limpia:

Elecciones PASO 2023. Foto: NA.

La Comisión de Asuntos Constitucionales que lidera Agustín Coto todavía no arrancó formalmente con el tratamiento de la reforma electoral. Sin embargo, la oposición dialoguista ya marcó la cancha: le avisaron al Gobierno que su intención es debatir de manera independiente los proyectos de Ficha Limpia, una bandera que empuja con fuerza el PRO, mientras el oficialismo busca una estrategia para eliminar las PASO.

En este escenario, el senador Martín Goerling Lara ratificó que su espacio no quiere borrar las PASO del mapa, sino transformarlas en una instancia opcional. Es la misma sintonía que maneja la UCR, tras la propuesta presentada por su jefe de bancada, Eduardo Vischi.

En este contexto, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue tajante ante los legisladores de La Libertad Avanza: “Las PASO hay que eliminarlas”. Si bien en el oficialismo podrían ceder y aceptar una suspensión exclusivamente para las elecciones de 2027, la idea de que sean optativas no termina de cerrarles.

Comienzan las sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional. Foto: NA.

Puertas afuera, el Gobierno argumentó que el costo de organizar las primarias es excesivo. Sin embargo, por lo bajo admiten que hay una razón estratégica: las PASO suelen servirle a la oposición para ordenarse y salir con más aire de cara a la general.

Mientras tanto, las distintas terminales de La Libertad Avanza intentan unificar criterios entre Diputados y el Senado. El jefe del bloque libertario en la Cámara Baja, Gabriel Bornoroni, se reunió con la titular de la bancada en el Senado, Patricia Bullrich, junto a los legisladores Nicolás Mayoraz y Gisell Castelnuovo. Se espera que la postura final termine de pulirse este viernes 8 de mayo en la reunión de Gabinete que encabezará Manuel Adorni.

Elecciones. Foto: REUTERS

En paralelo, Diputados ya empezó a moverse. Por pedido de Martín Menem, Bornoroni juntó a referentes de los bloques aliados para empezar a armar una hoja de ruta legislativa con la mira puesta en una sesión especial para el 20 de mayo. En esa charla, donde hubo gente del PRO, la UCR y el MID, la diputada Gisela Scaglia solicitó separar Ficha Limpia de la reforma general, una idea que bancó Cristian Ritondo y que podría sumar el apoyo del sector de Oscar Zago.

Por su parte, el Senado tomó la delantera y ya puso en agenda los proyectos de Ficha Limpia de Goerling Lara y Julieta Corroza. El oficialismo tiene claro que el desafío es grande: cualquier cambio electoral requiere de una mayoría absoluta, es decir, 129 votos en Diputados y 37 en el Senado.

Qué implica la aplicación de la Reforma Electoral y qué pasa con Ficha Limpia

El paquete que envió el Gobierno tiene varios frentes:

Adiós a las PASO : su eliminación definitiva.

Financiamiento : cambios en el dinero que reciben los partidos.

Boleta Única de Papel (BUP) : ajustes en su implementación.

Parlasur: se termina la elección directa; los representantes serían elegidos por el Congreso de forma proporcional.

Respecto a Ficha Limpia, las propuestas buscan que nadie con condena confirmada por corrupción pueda ser candidato. El proyecto de Goerling Lara apunta a delitos como fraude a la administración pública, enriquecimiento ilícito y malversación, bajo la premisa de que no es una proscripción, sino un “estándar mínimo” de ética. Por otro lado, la senadora neuquina Julieta Corroza propone ampliar estas restricciones a delitos de narcotráfico y casos de destitución por juicio político buscando responder a lo que “la ciudadanía exige de sus representantes”.