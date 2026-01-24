Nazareno Cruz Otamendi, intendente pampeano fallecido. Foto: NA

La Pampa atraviesa una triste jornada, ya que se conoció la muerte de Nazareno Cruz Otamendi, intendente de la localidad pampeana de Quehué. El hombre protagonizó un choque en el kilómetro 265 de la ruta provincial 18.

El hecho ocurrió en la mañana de este sábado 24 de enero y estuvo un camión tipo grúa involucrado. Según se conoció tras el siniestro, el camión, que circulaba en sentido contrario, se le “desprendió uno de los hidráulicos que va en los laterales entre la cabina y la caja” y chocó contra la camioneta que manejaba Cruz Otamendi.

Murió en un choque Nazareno Cruz Otamendi, intendente pampeano fallecido. Foto: NA

El impacto se dio en uno de los laterales, lo que generó serios daños a la camioneta Fiat Strada en la que se trasladaba el intendente junto a la familia.

Gracias a una rápida reacción, los voceros policiales comentaron a la Agencia Noticias Argentinas que “la acompañante alcanza a maniobrar la camioneta y pudo sacarla a la banquina”, lo que evitó consecuencias mayores para el resto de los ocupantes.

Al momento del accidente, Otamendi se dirigía hacia la costa atlántica en una caravana de tres vehículos junto a un grupo de amigos. La pareja del intendente y sus dos hijos fueron trasladados al Hospital de General Acha, donde se encuentran fuera de peligro y “sin lesiones, con algunos golpes”.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Quehué, Ataliva Roca y personal de la Agencia de Investigación Científica, bajo las directivas del fiscal de turno Héctor López.

Debido a las tareas de peritaje, el tránsito en la zona permaneció interrumpido por más de dos horas, afectando los accesos desde las rutas nacionales 35 y 152 hasta pasadas las 11 de la mañana.

El gobernador pampeano Sergio Ziliotto, a través de su cuenta en X, despidió al intendente: “Mi más profundo pesar por el fallecimiento de Nazareno Cruz Otamendi”.

Y completó: “Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, a sus afectos y a toda la comunidad de Quehué, que atraviesa hoy un momento de profundo dolor. En nombre del Gobierno de La Pampa, enviamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos a su pueblo en este difícil momento”.