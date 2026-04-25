Hoy en La Pampa, el clima nos ofrece una mañana con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas comenzarán en 7.1°C, lo que da una sensación fresca al iniciar el día. A lo largo de la mañana, la temperatura irá ascendiendo, pero el ambiente se mantiene fresco. La humedad relativa alcanzará el 40%, lo que puede volver el aire un poco más seco. Los vientos soplarán con una velocidad media de 9 km/h, lo que agrega un aire de tranquilidad a la mañana pampeana. En esta parte del día, no se esperan precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

La tarde traerá temperaturas que llegarán a un máximo de 18.4°C. La nubosidad persistirá, pero el ambiente será ideal para disfrutar de actividades al aire libre. A pesar de los cielos cubiertos, las probabilidades de lluvia son nulas. Durante la noche, el termómetro bajará un poco, estabilizándose en torno a los 12°C, permitiendo un descanso confortable bajo un cielo parcialmente nublado. El viento del norte continuará soplando, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h. A pesar de su intensidad ocasional, el aire será fresco y no perturbará el buen clima para el descanso nocturno.

Observaciones astronómicas: La salida del sol está programada para las 08:25 y su puesta a las 18:08, marcando un día completo de actividades al aire libre.