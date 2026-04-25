Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este sábado 25 de abril de 2026
Clima actual
Hoy en La Pampa, el clima nos ofrece una mañana con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas comenzarán en 7.1°C, lo que da una sensación fresca al iniciar el día. A lo largo de la mañana, la temperatura irá ascendiendo, pero el ambiente se mantiene fresco. La humedad relativa alcanzará el 40%, lo que puede volver el aire un poco más seco. Los vientos soplarán con una velocidad media de 9 km/h, lo que agrega un aire de tranquilidad a la mañana pampeana. En esta parte del día, no se esperan precipitaciones.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa
La tarde traerá temperaturas que llegarán a un máximo de 18.4°C. La nubosidad persistirá, pero el ambiente será ideal para disfrutar de actividades al aire libre. A pesar de los cielos cubiertos, las probabilidades de lluvia son nulas. Durante la noche, el termómetro bajará un poco, estabilizándose en torno a los 12°C, permitiendo un descanso confortable bajo un cielo parcialmente nublado. El viento del norte continuará soplando, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h. A pesar de su intensidad ocasional, el aire será fresco y no perturbará el buen clima para el descanso nocturno.
Observaciones astronómicas: La salida del sol está programada para las 08:25 y su puesta a las 18:08, marcando un día completo de actividades al aire libre.