La Casa Rosada de noche. Foto: Página de archivo de la Casa Rosada 2015-2019

El Gobierno pide celeridad para el plan de ajuste a los ministerios y el plazo impuesto por Manuel Adorni vence el próximo jueves 30 de abril. La meta fijada por el Ejecutivo gira en torno a la reducción del 2% de los gastos corrientes y el 20% de los de capital.

En el marco de una reestructuración del Gabinete de cara al transcurso del 2026, el Gobierno está atento a lo que sucederá en los próximos días por la obligación de ajuste que tendrán los ministerios. Una importante fuente involucrada en el proceso reveló a la Agencia Noticias Argentinas que las nueve carteras aún no enviaron la previsión que contempla en detalle la reducción segmentada por organismos y áreas.

El jefe de Gabinete prepara un recorte del 20% de su área. Foto: Cuenta de Instagram de Manuel Adorni

“La meta fue para todos los ministerios igual incluyendo sus organismos. Después, cada ministro tiene libertad para reducir a discreción, por ejemplo puede determinar si avanzar en un área y no en otra”, detalló un funcionario. La decisión alcanza a los ministerios de Salud, Interior, Desregulación y Transformación del Estado, Economía, Seguridad, Justicia, Defensa, Relaciones Exteriores y Capital Humano.

En Balcarce 50 negaron que la solicitud a las carteras afecte la dinámica y el funcionamiento de las mismas y aseguraron que cada uno de los ministros deberá establecer prioridades. Además, remarcan que los números pedidos son “mínimos”.

El Gobierno ratificó la soberanía argentina de las Islas Malvinas y le respondió a Reino Unido: el comunicado oficial

Argentina volvió a fijar una postura firme frente a las recientes expresiones de las máximas autoridades de Reino Unido. A través del área de Cancillería a cargo de Pablo Quirno, el Gobierno emitió un comunicado oficial en el que sostuvo que “ante las recientes declaraciones públicas de altos funcionarios del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas, la Argentina reafirma sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

El cruce de declaraciones se originó luego de que trascendiera un informe del Pentágono y una revelación de la agencia Reuters que indicaba que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analizaba retirar el respaldo histórico a Reino Unido sobre Malvinas debido a la falta de alineamiento británico en el conflicto de Medio Oriente y la respuesta del país europeo no se hizo esperar. “La soberanía de las Islas Malvinas no está en cuestión”, afirmó el portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer. Y la canciller británica añadió tajantemente: “Las Islas Malvinas son británicas”.

Para la diplomacia argentina, la postura británica ignora el derecho internacional. El comunicado recordó que “la ocupación de 1833 fue un acto de fuerza contrario al derecho internacional de la época que vulneró nuestra integridad territorial y dio inicio a una situación colonial que persiste”.