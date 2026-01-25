Un avión del Departamento de Defensa de Estados Unidos aterrizó en Ushuaia. Foto: NA/redes

Un avión del Departamento de Defensa de Estados Unidos aterrizó este domingo en Ushuaia, provocando la curiosidad de los habitantes, en un contexto donde se lleva a cabo la intervención del puerto local.

En primera instancia, la aeronave estadounidense permaneció dos días en Buenos Aires, para luego volar a la capital de Tierra del Fuego “sin comunicación del Gobierno Nacional ni de los organismos de defensa argentinos encargados de dar los permisos para este tipo de casos”. según indicó la agencia Noticias Argentinas.

Se trata de un Boeing B-737 C-40 Clipper, el cual suele ser utilizado para trasladar altos mandos militares, miembros del Pentágono o del Departamento de Estado.

A pesar de la escasa información que circula, se pudo confirmar que las autoridades provinciales no tuvieron injerencia en este hecho, por lo que el gobierno fueguino no pudo permitir ni denegar el arribo de aviones oficiales de países extranjeros. Por el momento, no se conocen los motivos de este aterrizaje ni tampoco la identidad de los miembros que viajaban en ese vuelo.

Asimismo, se encendió la alerta debido a que se conoció el itinerario de otros dos aviones, en este caso privados, que partieron desde la localidad de San Fernando hacia Ushuaia, de los cuales tampoco hay más información.

La aparición sorpresiva del Departamento de Defensa de Estados Unidos en la zona, sumado al hermetismo que el Gobierno mantiene en referencia a este tema, generó gran inquietud sobe el puerto fueguino, uno de los más importantes en materia turística y un punto clave para la entrada a la Antártida.

Es que esta zona tiene un rol estratégico como principal centro logístico, turístico y científico para el continente antártico, e incluso, es un sitio fundamental para la defensa de la soberanía argentina.

El Gobierno nacional intervino el Puerto de Ushuaia

El Gobierno Nacional dispuso la intervención administrativa de la infraestructura portuaria del Puerto de Ushuaia por un periodo de 12 meses, alegando irregularidades financieras y fallas de infraestructura.

La medida fue oficializada este jueves a través de la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, publicada en el Boletín Oficial.

Según señalaron desde el Ejecutivo, la medida tiene como objetivo regularizar las condiciones de seguridad operativa y resolver el déficit de inversión detectado en la terminal.

Puerto de Ushuaia. Foto: NA

El organismo nacional fundamentó la decisión tras verificar que la provincia de Tierra del Fuego utilizó el superávit financiero del puerto para financiar la obra social estatal (OSEF) a través de la Ley Provincial N° 1596, lo que incumple el convenio de transferencia que obliga a reinvertir los ingresos exclusivamente en la actividad portuaria.

Asimismo, una inspección técnica realizada en 2025 detectó deterioro estructural en los muelles, sistemas contra incendios obsoletos y un nivel de ejecución de obras de infraestructura de apenas el 1,3% del gasto total del ente provincial.

La resolución también establece la suspensión de la habilitación del puerto por un año, aunque la ejecución de esta sanción específica se encuentra diferida para evitar la interrupción de la actual temporada de cruceros 2025-2026 y no afectar el abastecimiento de la región.

No obstante, la intervención administrativa sobre la maquinaria, instalaciones y gestión de fondos es de cumplimiento inmediato.