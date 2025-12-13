Estados Unidos moderniza su bombardero B-52: buscan extenderle su vida útil por varias décadas más

Equipado con el radar AESA APQ-188 ya inició pruebas en la Base Aérea Edwards, en California. La actualización forma parte del programa para extender la vida útil del histórico bombardero estratégico y mejorar sus capacidades en escenarios de combate modernos.

Estados Unidos incorpora nuevas tecnologías para su flota aérea. Foto: X/@stratcombureau

La Fuerza Aérea de los Estados Unidos aceleró dando un paso clave en la modernización de uno de los bombarderos estratégicos más emblemáticos de su flota.

En ese sentido, destina esfuerzos para mantener operativo al B-52 y la institución recibió el primer ejemplar equipado con el nuevo radar AESA APQ-188, que tiene que ser sometido a pruebas y evaluaciones en la Base Aérea Edwards, en el estado de California.

Boeing, empresa responsable de la integración del sistema, fue la encargada de confirmarlo oficialmente.

El radar AESA APQ-188 que incorpora EE.UU. Foto: X/@GlobalDefenseAn

La aeronave quedó a disposición del Ala de Pruebas 412 y sus pilotos y técnicos estarán realizando ensayos que permitirán validar el desempeño del nuevo radar en condiciones reales de vuelo.

Extender la vida útil de los B-52 hasta 2050

Esto marca un hito del inicio de una etapa crítica dentro del programa de actualización de los B-52, y el objetivo es extender su vida útil hasta al menos el 2050.

“El nuevo radar aumentará significativamente la efectividad de la misión del B-52 al mejorar la conciencia situacional, acelerar la localización de objetivos y reforzar la capacidad de supervivencia de la tripulación en entornos conflictivos. Esta fase del programa se centra en lograr un buen inicio para poder ejecutar el plan completo de modernización del radar”, destacó el vicepresidente Boeing Bombers, Troy Dawson.

El radar AESA APQ-188 ya superó una serie de pruebas iniciales en tierra, que fueron llevadas a cabo en las instalaciones de Boeing en San Antonio, Texas.

Una vez se hayan concluido las evaluaciones de vuelo, la compañía aguarda que los datos recopilados permitan afinar el diseño definitivo y den lugar a allanar el camino para modernizar un total de 76 bombarderos B-52 que actualmente están en servicio.

Hay que destacar que la actualización no se limita solo al radar. Según Boeing, el programa contempla la incorporación de nuevos sensores y procesadores asociados al APQ-188, además de la instalación de modernas pantallas táctiles de alta definición de 8x20 pulgadas.

Nuevas incorporaciones de EE.UU. a su flota aérea. Foto: X/@stratcombureau

Todo esto reemplazará a los actuales sistemas ubicados en las estaciones de navegación y radar, además de mejorar la interfaz y la gestión de la información para la tripulación.

Al mismo tiempo, el B-52 contará con un sistema de refrigeración líquida más eficiente para el radar, complementado por un sistema de calefacción que reutiliza el aire purgado de los motores. Esta solución está pensada para misiones en ambientes de frío extremo.

El proceso de modernización incluye a su vez la renovación de la planta matriz. Los históricos motores Pratt & Whitney TF33-P-3/103 de la variante B-52H serán reemplazados por nuevos Rolls-Royce F130. Pero hay que mencionar que esta fase ha presentado retrasos por fallas detectadas en el diseño del sistema de entrada de aire, lo que obligó a posponer la revisión crítica del diseño (CDR) para el año entrante.