Ambos se reunieron en el Foro Económico de Davos. Foto: Cuenta de Twitter de Luis Caputo

Luis Caputo mantuvo una reunión junto a su par de Israel, Nir Barkat, y adelantó que el funcionario de Medio Oriente visitará Argentina pronto. El encuentro se dio en medio del Foro Económico de Davos, donde el ministro de Economía de la Nación también estuvo con Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El funcionario argentino entabló una conversación con su par israelí y adelantó que el funcionario estará arribando al país en marzo. “Pioneros en desarrollo tecnológico para diversas industrias, hay muchas sinergias para desarrollar entre nuestros países”, señaló Caputo en sus redes sociales, donde acompañó el posteo con una foto junto a Barkat.

Esta es otra de las reuniones que desempeñó el funcionario en Suiza: el miércoles 21, se entrevistó con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en medio del pedido para acumular reservas del Banco Central.

La agenda del Gobierno en el Foro de Davos

Desde su llegada el pasado martes, el presidente Javier Milei mantuvo reuniones CEO’s de bancos y saludó a su par de Suiza, Guy Parmelin. También disertó en el Country Strategy Dialogue on Argentina ante CEO’s globales.

Sin embargo, la actividad principal se centró en el discurso que brindó al mediodía del miércoles 21, donde afirmó que “el capitalismo de libre comercio es el único sistema justo” y le hizo un guiño Donald Trump: bajo el slogan “Make Argentina Great Again”.

El presidente partirá a Argentina tras su participación en el Foro Económico de Davos. Foto: Prensa Gobierno

Además, asistió a la ceremonia que dio lugar a la firma del Consejo de la Paz creado por el presidente de Estados Unidos. El líder de La Libertad Avanza viajó acompañado por Luis Caputo, Karina Milei, Pablo Quirno y Federico Sturzenegger. La comitiva arribará a Buenos Aires desde Suiza alrededor de las 6 de la mañana del viernes.