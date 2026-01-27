Donald Trump y Javier Milei. Foto: Presidencia.

Javier Milei está analizando la posibilidad de volver a viajar a Estados Unidos en las próximas semanas para participar de un evento de alto perfil que se realizaría en Mar-a-Lago, la residencia del presidente Donald Trump en Palm Beach, Florida. La participación del mandatario argentino aún no está completamente confirmada, pero desde su entorno explicaron que “es posible” que forme parte de la agenda internacional del país.

El evento que se está evaluando es la Hispanic Prosperity Gala 2026, organizado por la plataforma Latino Wall Street y está previsto para el 10 de febrero en el mencionado complejo de Mar-a-Lago, donde se pretende reunir a dirigentes políticos, empresarios, diplomáticos y figuras del espectáculo del mundo latino. Desde el Gobierno señalaron que la posible asistencia de Milei se enmarca en la estrategia oficial de fortalecer la relación con Estados Unidos, junto con la gira que ya confirmó para marzo, cuando el presidente participará del “Argentina Week” en Nueva York para promover inversiones.

U.S. President Donald Trump shakes hands with Argentina's President Javier Milei as they take part in a charter announcement for Trump's Board of Peace initiative aimed at resolving global conflicts, alongside the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 22, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst Foto: REUTERS

Entre los invitados al encuentro en Mar-a-Lago se mencionan figuras destacadas del ámbito político y empresarial, como Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil; el embajador Peter Lamelas; y otras personalidades de perfiles conservadores y mediáticos, lo que refleja el perfil mixto del evento entre política, negocios y agenda cultural.

Si Milei finalmente asiste, sería un nuevo avance en su relación con la política estadounidense y con sectores afines ideológicamente a su gestión, en un contexto donde el Ejecutivo busca consolidar lazos internacionales mientras impulsa su estrategia económica y diplomática.

Scott Bessent elogió a Javier Milei: dijo que es un “político de gran nivel” y que Argentina “se transformó en la pieza central” de su estrategia

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, elogió al presidente Javier Milei y remarcó que el mandatario libertario “está pasando de ser un gran pensador a convertirse en un político de gran nivel”.

Además, uno de los funcionarios más importantes para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agregó que la Argentina se transformó “en la pieza central de la estrategia de Estados Unidos para América Latina”. “Es un país que ya cambió, y ahora Paraguay, Chile y Bolivia cambiaron. Creo que Colombia también cambiará. Veremos qué pasa en Brasil”, remarcó.

Video: @RAVEspanol

Por otro lado, Bessent dijo que “Milei está pasando de ser un gran pensador a convertirse en un político de gran nivel, está acercándose a los gobernadores, creo que podría estar presente durante años”.

En declaraciones a La Derecha Diario / RAV Español, el secretario del Tesoro de Estados Unidos también remarcó el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas en Argentina de octubre: “Tuvo una gran victoria. Los kirchneristas estaban tratando de causar turbulencias en el mercado para afectar las elecciones”, reveló.