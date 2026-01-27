Se trata el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. Foto: Captura de pantalla Cámára de Diputados

En la previa del comienzo del debate en el Senado sobre el proyecto de Reforma Laboral, la diputada nacional de Unión por la Patria, Kelly Olmos, presentó una iniciativa del oficialismo para trabar el proyecto del Gobierno.

La ex ministra de Trabajo recibió el acompañamiento del ex director general de Aduanas, Guillermo Michel; de la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz y de Juan Pablo Luque, Emir Félix y Pablo Todero.

Kelly Olmos, ministra de Trabajo, NA

Se trata de un grupo de diputados que viene trabajando con una dinámica propia, con el norte puesto en una “agenda federal” que no siempre encuentra el eco esperado en la conducción del bloque.

Este martes se sumaron las adhesiones al proyecto de Eduardo Valdés, Agustín Rossi, Hugo Yasky, Blanca Osuna, Roxana Monzón, Jorge Neri Araujo Hernández, María Graciela Parola, Héctor Marcelo Mango, Gabriela Pedrali, Luis Eugenio Basterra y María Graciela de la Rosa.

Jura de diputados en el Congreso. Foto: NA

El texto

En el menú de ocho pasos de la dirigente peronista aparecen propuestas como “el fortalecimiento de los acuerdos colectivos de trabajo”, “la modificación del régimen de corresponsabilidad parental” (120 días de licencia para personas gestantes y 30 días para no gestantes), “el financiamiento bancario de indemnizaciones”y “la reducción progresiva de la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas semanales”.

También “la modernización y el fortalecimiento de la inspección del trabajo”, “la creación de comités mixtos de salud, seguridad y prevención de riesgos en el trabajo”, “la regulación del trabajo en plataformas digitales” y “la reducción progresiva de las contribuciones patronales en las pequeñas y medianas empresas”.

Reforma laboral Foto: Freepik

Este paquete de reformas sintetiza la contracara de la iniciativa del Gobierno que, entre otros puntos, prioriza los acuerdos por empresa por sobre los de la actividad, reduce los costos de las indemnizaciones, impone la lógica de bancos de horas a la libre discrecionalidad de las patronales, y restringe el derecho a huelga, entre otros aspectos clave.