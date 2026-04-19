Javier Milei llegó a Israel y visitó el Muro de los Lamentos:

Javier Milei llegó a Israel y pasó por el Muro de los Lamentos. Foto: NA.

El presidente Javier Milei llegó este domingo a Israel para iniciar una visita oficial, la tercera desde que asumió al frente del Poder Ejecutivo.

Su primera actividad en territorio israelí fue una visita al Muro de los Lamentos, uno de los sitios más emblemáticos del país.

Javier Milei llegó a Israel y pasó por el Muro de los Lamentos. Foto: NA.

El mandatario argentino participará de los actos por el Día de la Independencia israelí y recibirá un reconocimiento por su respaldo durante el conflicto en Medio Oriente.

La comitiva oficial está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a los ministros Pablo Quirno, a cargo del área de Relaciones Exteriores, y Juan Bautista Mahiques, del área de Justicia.

El cronograma formal incluye asimismo audiencias privadas de gran relevancia, destacando una cita con el mandatario Benjamin Netanyahu. En dichos encuentros, se profundizará en la colaboración mutua y se dará seguimiento al plan de mudar la sede diplomática argentina a Jerusalén; esta medida, promovida por la gestión de Milei, conlleva la validación oficial de dicha urbe como la capital del Estado de Israel.

La agenda de Javier Milei en Israel

Domingo 19 de abril (hora Argentina)

03.30 : llegada del presidente a Israel

04.30 : Milei visita el Muro de los Lamentos

10.15 : el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, se reúne con su par israelí Gideon Sa’ar

11.30 : Milei mantiene un encuentro con el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

Horario a confirmar : anuncio del vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al

Horario a confirmar : firma de acuerdos y Declaraciones conjuntas

Horario a confirmar : Reunión ampliada

15.00: pregrabación de la Ceremonia del 78vo Día de Independencia de Israel (encendido de antorchas) en Monte Herzl

Lunes 20 de abril (hora Argentina)

04.30 : Milei recibe el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan

9.30 : Milei se reúne con su par israelí, Isaac Herzog

11.30: el presidente visita la Yeshivá Hebron, donde será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos

Javier Milei y Benjamín Netanyahu en el Muro de los Lamentos. Foto: Presidencia

Martes 21 de abril (hora Argentina)

04.30 : encuentro con rabinos

10.00 : el presidente visita la Iglesia del Santo Sepulcro

15.00 : Milei participa en la ceremonia por el 78vo Día de la Independencia de Israel (encendido de antorchas) - Actividad a confirmar

Horario a confirmar : Visita al Muro de los Lamentos

17.30: partida de Milei y su comitiva de regreso a la Argentina

Miércoles 22 de abril (hora Argentina)