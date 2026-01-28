Javier Milei viajará al Vaticano para despedir al Papa. Foto: NA/Juan Foglia.

Javier Milei participará del acto en conmemoración al Día Internacional del Holocausto que se celebrará en el museo homónimo de la Ciudad de Buenos Aires ubicado sobre la calle Montevideo al 919, en el barrio de Recoleta. El presidente argentino regresó de su visita a Mar del Plata, donde realizó varias actividades entre el lunes 26 y el martes 27 de enero.

El mandatario retornó a Buenos Aires durante la madrugada del miércoles 28 luego de una visita en la ciudad costera de Mar del Plata, donde recorrió las principales zonas céntricas de la ciudad, visitó fábrica de helados de Lucciano’s, asistió al show de su expareja Fátima Flórez y disertó en La Derecha Fest. A las 17, el líder de La Libertad Avanza compartirá el acto con las máximas autoridades de la comunidad judía.

Javier Milei sale del Museo del Holocausto. Foto: Reuters / Agustin Marcarian.

En el marco del Día del Holocausto, Milei estará con el titular de la DAIA, Mauro Berenstein, y el secretario general de la AMIA, Mario Sobol, entre otros directivos. Dentro de la cúpula presidencial, lo acompañará la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien también lo escoltó durante la estadía en la Costa Atlántica; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y otros miembros del Gabinete.

Durante su última participación, el mandatario aseguró que el aniversario contaba con una carga emocional y simbólica particular, dado que estaba atravesado por la liberación de los rehenes secuestrados por Hamas en Gaza. “La presente hora mundial nos demuestra, a diario, con cada ataque a Israel, que el antisemitismo y el odio hacia la civilización occidental están más vigentes que nunca, lo que nos obliga a no claudicar en nuestra lucha”, denunció en 2025.

Javier Milei en Mar del Plata. Foto: X @Santiago_Oria

Esta efeméride es una fecha particular en el calendario de la comunidad: se conmemora luego de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) designara al 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto tras la liberación del campo de exterminio Auschwitz.

Javier Milei volvió a cuestionar a Techint: apuntó contra los empresarios que “hacen negocios turbios con el Estado”

El presidente Javier Milei participó este martes de la Derecha Fest en Mar del Plata, donde brindó un encendido discurso ante militantes libertarios. Durante un tramo de su discurso, el presidente volvió a apuntar contra Techint por la licitación de tubos para Vaca Muerta. “La única forma de crecer es sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un menor precio”, señaló mientras reivindicaba al capitalismo, para luego señalar al empresariado argentino: “Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado. Y si quieren hacerlo por la fuerza, haciendo negocios turbios con el Estado, esos deben desaparecer e ir a la quiebra”, disparó.

“Porque en ese caso no son creadores de bienestar, son destructores de bienestar, destructores de la sociedad. Perjudican a millones para llevarse sus coimas junto a los políticos”, continuó el mandatario durante su presentación. Además, Milei se tomo un momento para sumar en su raid a la prensa: “Eso no va a pasar en la Argentina, por más que le pongan toneladas de guita a los medios de comunicación y a los periodistas corruptos”.

“Ustedes saben que el camino es sinuoso, no es rectilíneo uniforme. Y siempre se encuentra una piedra en el camino”, dijo en alusión a Paolo Rocca, CEO de Techint a quien ya había atacado por redes sociales. “Ese le pone un montón de guita a los periodistas”, cerró.