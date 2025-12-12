Causa por fentanilo adulterado: las familias damnificadas organizan marchas para exigir justicia

Serán en Rosario y en La Plata. Los organizadores piden respuestas políticas, exigen justicia y destacan el accionar del poder judicial.

Víctimas del fentanilo contaminado Foto: -

Luego de los múltiples muertos por infecciones bacterianas a causa de la aplicación de fentanilo adulterado en abril de 2025, las familias de los 124 fallecidos organizan movilizaciones para reclamar respuestas políticas urgentes. Las concentraciones serán en La Plata y Rosario el martes 16 de diciembre y estarán unificadas bajo el lema “Verdad y justicia para las víctimas del fentanilo adulterado”.

Las principales críticas de los manifestantes apuntan contra la inacción de la política en contraste con el poder judicial, la falta de respuestas y la displicencia con la que la problemática fue tratada.

“Las 124 muertes no pueden quedar relegadas a recomendaciones legislativas que con suerte se sortearán el próximo año. La ausencia de las autoridades sanitarias en las citaciones y la falta de compromiso institucional evidencian un abandono sistémico que las familias no podemos aceptar”, figura en el flyer que convoca a las marchas.

Protestas por muertes a causa de fentanilo contaminado en Argentina. Foto: Reuters (Dino Calvo)

“En un contexto de renovación legislativa, con una Comisión Investigadora que no logró avances significativos en cuanto definir responsabilidades políticas, hoy exigimos respuestas inmediatas de las autoridades sanitarias“, denuncia el comunicado de los familiares.

Además, se destaca el rol de la Justicia en el caso. “Con una investigación judicial abierta que analiza las responsabilidades políticas y que incluso continuó su labor durante la feria judicial, reivindicamos el rol de la Justicia, único ámbito donde las familias nos encontramos representadas por sus avances concretos”, describe el texto compartido.

El caso de fentanilo contaminado sigue causando repercusiones. Un informe del Cuerpo Médico Forense del juez federal de La Plata, confirmó que 38 de las 40 historias clínicas de pacientes fallecidos analizadas corresponden a muertes por infecciones bacterianas asociadas al uso del medicamento.

Causa del fentanilo contaminado. Foto: NA.

Además, según declararon ante el juez Ernesto Kreplak los trabajadores de Laboratorio Ramallo, la planta elaboradora del medicamento contaminado, existen graves fallas respecto a la esterilización, los controles internos y las condiciones de trabajo que resultan ser incompatibles con la manipulación de sustancias críticas como el fentanilo.

El escándalo avanza, según las familias damnificadas, en manos del Poder Judicial. La inacción del Ejecutivo desespera y por eso las familias exigen una reunión urgente con el Ministro de Salud, Mario Lugones, y con la titular de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio. “Queremos construir conciencia y memoria social, romper el silencio, evitar el encubrimiento y garantizar que una tragedia así no vuelva a repetirse”, explican los organizadores.

¿Qué fue lo que pasó con el fentanilo contaminado?

El fentanilo es una droga de diseño que tiene efectos similares a la morfina. Su uso se generalizó en hospitales gracias a su capacidad para disminuir el dolor rápidamente y en dosis bajas.

En paralelo a su uso terapéutico, crecieron los casos de uso abusivo de la droga. En los últimos años, la expansión del consumo en Canadá y en Estados Unidos encendió una alarma. Algunas autoridades sanitarias llegaron a calificar la situación como una verdadera epidemia. En las redes sociales se han viralizado videos de personas bajo los efectos del fármaco.

Fentanilo contaminado. Foto: NA.

En Argentina, el caso se originó en abril de 2025, en el Hospital Italiano de La Plata. Allí se registró un brote de infecciones respiratorias graves (bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia spp) en pacientes internados en terapia intensiva.

El brote se adjudicó a la presencia de patógenos en ampollas de fentanilo suministradas a pacientes. El 7 de mayo, este centro de salud informó los casos y al día siguiente la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una alerta para que no se utilice en todo el territorio nacional el lote 31202 de fentanilo producido por el laboratorio HLB Pharma por “encontrarse en investigación por desvío de calidad”.

A su vez, la disposición 3158/25 que emitió la ANMAT, prohibió el uso, la comercialización y la distribución de ese lote en específico en todo el territorio nacional. Además, le ordenó a la firma el recupero del mercado del producto.