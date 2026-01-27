El cruce del presidente hacia Techint tras la polémica por la licitación que ganó la empresa oriunda de India. Foto: Reuters y Noticias Argentinas

Javier Milei intensificó su confrontación pública con el Grupo Techint y su director ejecutivo, Paolo Rocca, en medio de la polémica por la licitación para el suministro de tubos para un tramo del gasoducto que un consorcio de empresas adjudicó a una firma india con una oferta más económica. La disputa abrió un frente directo entre el Gobierno y la empresa siderúrgica, que había sido proveedor tradicional de insumos para proyectos estratégicos en Vaca Muerta.

A través de su cuenta oficial de Twitter, calificó el episodio como parte de la dinámica de “la nueva Argentina” y sostuvo que cuando se escuchan críticas de sectores que defienden “los prejuicios que causa la apertura”, se sabe “quien le llena el sobre”, en un mensaje interpretado como un ataque indirecto a los intereses de Techint y sus voceros. "Desenmascarando operadores. Aquí tenemos a carboncito que sale en defensa de Don Chatarrín de los Tubitos caros ¡VLLC!“, escribió.

El choque se originó tras la decisión del consorcio Southern Energy (SESA) de adjudicar a la empresa india Welspun la provisión de caños para la conexión del proyecto exportador de gas natural, una oferta que resultó aproximadamente 25-40% más barata que la presentada por Tenaris, filial del grupo argentino. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también defendió la decisión oficial al señalar que “caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones”, reforzando la postura de abrir licitaciones a la competencia internacional.

Desde Techint advirtieron que los tubos importados pueden incorporar subsidios externos y presionar a la industria nacional, por lo que analizan presentar una denuncia por presunta competencia desleal dada la diferencia de precios en la oferta. El conflicto puso en evidencia un debate más amplio sobre la política comercial e industrial de la Argentina en el marco de la estrategia de apertura impulsada por el Gobierno y planteó tensiones con sectores productivos históricos que reclaman políticas que equilibren la competitividad global con la protección de capacidades industriales locales.