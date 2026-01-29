Javier Milei. Foto: REUTERS

A través de un decreto, el Gobierno indicó que el 2026 será el “Año de la Grandeza Argentina”. Así lo indica la resolución publicada en el Boletín Oficial de este jueves 29 de enero.

“Dispónese que durante el año 2026 toda la documentación oficial de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, así como de los Entes autárquicos dependientes de esta, deberá llevar la leyenda ‘Año de la grandeza Argentina’”, indica el texto que invita tanto a gobiernos provinciales como el de CABA a sumarse.

Javier Milei en La Derecha Fest. Foto: La Libertad Avanza

El decreto en cuestión es el 56/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El texto indica que durante el 2025 se logró “una mayor libertad para todos los argentinos”. Y agregaron que las reformas realizadas estuvieron “orientadas a la estabilización de la situación macroeconómica, la desburocratización estatal, reducir cargas improductivas y asegurar que la actuación pública se oriente efectivamente al cumplimiento de sus finalidades esenciales”.

Javier Milei tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas 2025. Foto: REUTERS

Para avanzar sobre un fortalecimiento y optimización del Estado, indicaron a la previsibilidad y la estabilidad como “condiciones necesarias para promover la inversión, impulsar la productividad y consolidar el crecimiento sostenido, en beneficio del desarrollo económico y social del país”.

Estos avances permiten que Argentina se ubique “dentro de un escenario mundial relevante con importantes oportunidades y retos que harán posible la transformación económica y social que nuestro país merece”.

“La grandeza de una Nación se ve reflejada en instituciones sólidas, el respeto irrestricto de la ley, en una administración eficiente y en la confianza de los habitantes y ciudadanos para con sus autoridades”, indica también el texto que salió en el Boletín Oficial.

La parte final de la resolución apunta que el Gobierno se compromete a “realizar las acciones pertinentes tendientes a destacar y difundir las medidas y políticas que se lleven adelante para engrandecer al país”.