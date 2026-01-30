Los colectivos de la Ciudad suman pictogramas para mejorar la experiencia del usuario. Foto: NA.

Tras distintas negociaciones y desencuentros en las charlas, hubo acuerdo entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales. Esta jornada de negociaciones resultaba clave, ya que estaba latente la amenaza de un paro de colectivos que iba a afectar a numerosas líneas en el AMBA.

Según lo informado por TN, se llegó a un punto en común entre las partes, por lo que quedó desactivado un paro de colectivos.

Colectivos. Foto: NA

De cuánto será el sueldo de los choferes desde abril 2026

De esta manera, habrá aumento para los choferes: 1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo. Por ende, desde abril el salario básico para este puesto estará en $1.574.000.

El próximo paso estará en manos de la Secretaría de Trabajo, ya que deberá homologar este acuerdo conseguido tras semanas de tensión.

Había preocupación por un posible paro de colectivos organizado por la UTA. Foto: NA.

Cronograma de negociaciones y antecedentes

El proceso paritario actual se encuentra condicionado por una serie de fracasos sucesivos que han desgastado la confianza entre los actores intervinientes:

13 y 20 de enero: Reuniones previas que finalizaron sin acercamiento de posturas.

Jueves 29 de enero: Reunión técnica prevista con los representantes empresariales.

Viernes 30 de enero: Audiencia clave con la participación de la UTA para definir la continuidad del servicio.

Qué negocian la UTA y las empresas

La tensión se ha visto exacerbada por factores que exceden lo estrictamente salarial. El reciente escándalo vinculado a la gestión de subsidios estatales y el presunto desvío de fondos por parte de ciertas prestatarias ha enrarecido el clima de negociación.

Desde la perspectiva empresarial, las cinco cámaras del sector (AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA) habían presentado una oferta de incremento salarial del 1%. Esta cifra ha sido calificada por la conducción de la UTA como una “falta de respeto”, argumentando una desproporción manifiesta frente al incremento sostenido en el costo de vida y los ajustes recientes en las tarifas del boleto pagadas por los usuarios.

Colectivos. Foto: NA

La falta de una propuesta que garantice el poder adquisitivo de los trabajadores del sector colocó al AMBA frente al riesgo inminente de un paro total de actividades, aunque finalmente no prosperó.

La resolución de este conflicto no solo depende de la voluntad de las partes, sino de una reingeniería en la asignación de recursos y una transparencia absoluta en el flujo de fondos públicos destinados al sistema de transporte.