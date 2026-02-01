Kicillof criticó la reforma laboral del Gobierno y Santilli y Adorni salieron al cruce. Foto: NA.

La tensión entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires volvió a sumar un capítulo más y a escalar a partir de la reforma laboral que impulsa el oficialismo y que este último intenta tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso.

Luego de las críticas del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió al cruce junto con el ministro del Interior, Diego Santilli.

Este conflicto se desató luego de que Kicillof publicara en su cuenta de X un fragmento de un discurso en donde cuestionó el proyecto del Ejecutivo y puso en duda su alineación con la idea de libertad que preguna el presidente Javier Milei: “La Reforma Laboral de Milei no tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona”, dijo Kicillof.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Foto: X @Kicillofok

Y advirtió que “si los trabajadores y las familias argentinas se quedan sin su derecho a descansar y a tomarse las vacaciones que les corresponden, esa libertad no es más que un discurso”.

La respuesta de Adorni y Santilli a las críticas contra la reforma laboral de Kicillof

No se hicieron esperar las respuestas de Adorni y Santilli a las críticas de Kicillof contra la reforma laboral. En ese sentido, el jefe de Gabinete escribió a través de las redes sociales un mensaje directamente enviado a él. “Estimado Gobernador: es evidente que no se ha tomado el tiempo de leer el proyecto de ley de modernización laboral, ya que de ningún artículo se puede inferir la bobada que usted sugiere”.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Foto: Noticias Argentinas

Además, Adorni cuestionó a los gobiernos kirchneristas: “Aprovecho también para recordarle que la verdadera pérdida de derechos la sufrieron los argentinos durante los gobiernos kirchneristas, gobiernos estos que nos llevaron a tener a más de la mitad del país bajo la línea de pobreza, una inflación descontrolada, control de precios, cepo cambiario, presión impositiva récord y un futuro que solo se veía en Ezeiza. Y no, no endeudamos a la Argentina: a diferencia de ustedes este Gobierno sí ha logrado disminuir la deuda pública. Fin".

Diego Santilli, ministro del Interior. Foto: NA

Entretanto, Diego Santilli también salió al cruce: “Kicillof y el kirchnerismo se oponen a bajar Ganancias en la reforma laboral porque quieren que las empresas paguen cada vez más impuestos y se fundan. Para ellos recaudar siempre es más importante que generar trabajo”.