La Fuerza Aérea Argentina avanza en la logística de los F-16 con la implementación del sistema ILIAS. Foto: X @MinDefensa_Ar

La incorporación de los cazas F-16AM/BM Fighting Falcon a la Fuerza Aérea Argentina no solo representa un progreso en términos de capacidad de combate supersónica, sino también un profundo cambio estructural en la forma de gestionar el sostenimiento logístico de la flota.

En este contexto, el arribo de un paquete logístico estratégico al Área de Material Río Cuarto (ARMACUAR) marca un hito clave en la preparación operativa del nuevo sistema de armas.

La Fuerza Aérea Argentina avanza en la logística de los F-16 con la implementación del sistema ILIAS. Foto: Fuerza Aérea Argentina

Según se informó oficialmente, ARMACUAR recibió alrededor de medio centenar de contenedores que incluyen herramientas especializadas, repuestos, piezas críticas, componentes electrónicos y material técnico indispensable para el mantenimiento y la operación de los F-16 durante los próximos meses. Este envío forma parte de una planificación logística de largo plazo, diseñada para asegurar altos niveles de disponibilidad operativa.

Un aspecto central de este proceso es la implementación del sistema ILIAS (Integrated Logistics Information Automated System), una plataforma digital de gestión logística ampliamente utilizada por fuerzas aéreas que operan bajo estándares de la OTAN.

Durante 2025, técnicos y especialistas argentinos viajaron a Dinamarca para verificar en origen gran parte del material recibido, al tiempo que se capacitaron en el uso de esta herramienta, que ya fue incorporada al esquema logístico nacional.

La Fuerza Aérea Argentina avanza en la logística de los F-16 con la implementación del sistema ILIAS. Foto: Ministerio de Defensa.

ILIAS permite ejercer un control exhaustivo y trazable sobre cada componente del sistema de armas, desde repuestos menores hasta conjuntos críticos. La plataforma integra información en tiempo real sobre inventarios, ciclos de mantenimiento, estado de las aeronaves y disponibilidad de recursos humanos y materiales, optimizando la toma de decisiones y reduciendo los tiempos de inactividad.

Para la Fuerza Aérea Argentina, la adopción de ILIAS representa un cambio conceptual profundo. No se trata únicamente de sostener una flota moderna, sino de establecer un modelo logístico eficiente y transparente que pueda mantenerse durante las próximas décadas. La planificación predictiva del mantenimiento, la gestión inteligente de repuestos y el monitoreo permanente del estado de los F-16 son factores determinantes para garantizar su operatividad a largo plazo.

Este avance logístico se inscribe en un proceso más amplio de recuperación de capacidades estratégicas. La institución enfrenta el desafío de reentrenar pilotos, formar mecánicos especializados, capacitar personal técnico y adaptar su infraestructura para operar un sistema de armas de alta complejidad tecnológica.

En ese sentido, la llegada del paquete logístico y la puesta en funcionamiento del sistema ILIAS no solo fortalecen la disponibilidad operativa de los F-16, sino que consolidan un nuevo estándar para la gestión del material aéreo militar en la Argentina. Se trata de un paso decisivo en el camino hacia la modernización de la Fuerza Aérea y la recuperación efectiva de su capacidad de disuasión supersónica.