El Gobierno argentino avanza en los últimos detalles para la realización de “Daga Atlántica”, un ejercicio militar combinado entre las Fuerzas de Operaciones Especiales de Argentina y de Estados Unidos, que fuentes oficiales describen como el de mayor relevancia política y estratégica de la historia reciente del país.

El operativo está previsto para el 6 de abril, aunque las autoridades mantienen en estricta reserva las coordenadas donde se desarrollará.

El entrenamiento conjunto se inscribe dentro de los denominados Ejercicios de Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF, por sus siglas en inglés), un formato que reúne a unidades de élite especializadas en misiones de alto riesgo, como contraterrorismo, rescate de rehenes y operaciones no convencionales.

“En términos políticos, probablemente sea el ejercicio combinado más importante de la historia reciente para Argentina”, confió a Infobae un funcionario con acceso directo a los preparativos.

Por el lado estadounidense, ya está confirmada la participación de los Green Berets del Ejército, el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea y, según fuentes con conocimiento de las gestiones, también del Comando de Operaciones Especiales del Cuerpo de Marines (MARSOC). Se trata de unidades con amplia experiencia en escenarios de combate real, lo que eleva el nivel técnico y operativo del ejercicio.

La información sobre las unidades argentinas que formarán parte del entrenamiento permanece bajo confidencialidad. Sin embargo, trascendió que podrían participar Compañías de Comandos del Ejército Argentino (como la 601, 602 y 603), la Compañía de Fuerzas Especiales 601, el Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea y las históricas agrupaciones de Buzos Tácticos y Comandos Anfibios de la Armada.

Como es habitual en este tipo de maniobras, se prevé la presencia de un país observador, con España como principal candidato. El marco institucional del ejercicio fue establecido mediante un Memorando de Entendimiento firmado en marzo del año pasado, durante reuniones entre el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Argentina y el Comando Sur de Operaciones Especiales de Estados Unidos, en el Edificio Libertador.

“Gracias a estas coordinaciones, la preparación militar será incrementada y la defensa regional se verá reforzada a través de entrenamientos conjuntos, intercambios de expertos en la materia y el implemento de prácticas operacionales compartidas”, señaló entonces el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, hoy conducido por el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare.

Una fuente calificada explicó también para Infobae la magnitud inédita del despliegue: “Todas las unidades estadounidenses se van a adiestrar con las nuestras. Pero lo que no tiene precedentes es el tamaño de lo que van a traer respecto a otras operaciones especiales que se están haciendo. Lo significativo es la mucha confianza que deposita Estados Unidos al traer a toda esa cantidad y calidad de personas y equipamiento. Se van a estandarizar técnicas, tácticas, procedimientos, controles, comunicaciones, entre otras cosas”.

Desde la Casa Rosada y el Ministerio de Defensa consideran que este nivel de cooperación no se veía desde la década del noventa, cuando las coordinaciones militares con Estados Unidos eran más frecuentes.

“Este es un Ejercicio SOF combinado exclusivo con la primera potencial mundial y van a mandar todos equipos operativos. Desde aviones, blackhawks hasta otros equipos. Van a poner todos los fierros. Es inédito en los tiempos que corren”, señalaron fuentes oficiales, que remarcaron que “es el más importante de los últimos 25 años”.

Aunque las ubicaciones no fueron confirmadas, en ámbitos especializados se mencionan posibles escenarios en el sur del país, como Tierra del Fuego y Santa Cruz, en línea con ejercicios multidominio realizados en la Patagonia durante 2024. Además, la experiencia previa del ejercicio “Tridente”, desarrollado junto a los Navy Seals en la Base Naval Mar del Plata, sirve como antecedente inmediato de esta renovada cooperación bilateral.

De cara al futuro, fuentes involucradas en la planificación adelantaron que en 2027 podrían realizarse ejercicios conjuntos entre unidades convencionales de ambos países, profundizando aún más el vínculo militar.