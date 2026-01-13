El funcionario celebró el acuerdo comercial entre EEUU y Argentina. Foto: Noticias Argentinas

Pablo Quirno, se convirtió en el primer integrante del gabinete de Javier Milei en enfrentar un pedido de interpelación en 2026. La iniciativa fue impulsada por el diputado de Provincias Unidas, Esteban Paulón, quien exigió al ministro de Relaciones Exteriores conocer la posición oficial de la Argentina respecto de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro y sobre las gestiones diplomáticas para lograr la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo.

El legislador solicitó que el canciller Pablo Quirno vaya al Congreso y pidió precisiones sobre “el respaldo a las acciones militares llevadas a cabo por Estados Unidos en territorio venezolano, a la luz de los principios del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la tradición histórica de la política exterior argentina”.

Quirno juró como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Foto: Oficina del Presidente

Paulón también cuestionó la estrategia desplegada por el gobierno de Donald Trump y planteó que “las acciones de injerencia y coerción sobre los Estados de la región se vinculan crecientemente con disputas en torno al control y acceso a recursos naturales y estratégicos -energéticos, minerales, hídricos y territoriales- fundamentales para la transición tecnológica y energética global”.

El pedido deberá ser derivado por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores, ambas bajo control del oficialismo y aún pendientes de integración. La propuesta deberá obtener dictamen para llegar al recinto y solo podrá ser tratada desde el 1° de marzo, cuando se reanude el período ordinario. Durante el período de extraordinarias, únicamente se abordan los temas solicitados por el Poder Ejecutivo. Además, en el entorno parlamentario estiman que Milei no convalidará la interpelación de uno de sus ministros.

El recorrido del reemplazante de Werthein dentro del mundo de la política. Foto: Noticias Argentinas

Situación en Venezuela: el pedido de diputados de distintos espacios políticos

En paralelo, los diputados Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) reclamaron a la “vicepresidenta a cargo del gobierno ilegítimo de Venezuela Delcy Rodríguez” la liberación “inmediata, plena e incondicional” de todas las personas detenidas por motivos políticos como premisa básica para garantizar el respeto de los derechos humanos y recomponer el sistema democrático. “En especial, exigimos la liberación del gendarme argentino, Nahuel Gallo, secuestrado y desaparecido hace 1 año y 26 días”, señalaron Banfi y Ferraro.

Los legisladores también remarcaron que “en Venezuela permanecen más de 1000 personas privadas de libertad por razones políticas, entre ellas muchas en situación de desaparición forzada. Se trata de ciudadanos detenidos arbitrariamente por ejercer derechos fundamentales como opinar, protestar, defender derechos humanos, participar en política, informar, disentir, haber sido tomados como rehenes extranjeros para aumentar presión internacional o incluso solo por su filiación con personas perseguidas”.

La ofensiva militar estadounidense también provocó la presentación de diversos expedientes legislativos en Diputados, que recién podrán avanzar en marzo cuando se ponga en marcha la actividad de comisiones. Entre ellas, deberá reconstituirse la de Relaciones Exteriores, que hasta diciembre estuvo presidida por Fernando Iglesias, del PRO.

El exmandatario venezolano fue capturado por las fuerzas militares de EEUU el pasado sábado 3 de enero. Foto: REUTERS

Desde la Coalición Cívica, la diputada Mónica Frade ingresó un proyecto de declaración en rechazo al accionar desde Washington. “Toda esta batería de violaciones e intervenciones de parte del gobierno de la Casa Blanca constituye un hecho inédito y sin precedentes en América Latina de violación a la autodeterminación de los pueblos y viola, de manera abierta, flagrante e ignominiosa, todos los tratados, pactos y normas que integran el marco del derecho público internacional”, expresó.

Mientras tanto, desde La Libertad Avanza, los diputados Silvana Giudici, Gabriel Bornoroni, Martín Menem y Bárbara Andreussi, entre otros del bloque oficialista, celebraron mediante un proyecto de resolución “la captura del dictador y usurpador del poder, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores”. En el texto, destacaron además que “los hechos ocurridos constituyen un hito sin precedentes en la historia reciente de América Latina, con impacto directo sobre la situación de derechos humanos, la democracia y la gobernabilidad en Venezuela”.