Donald Trump quiere "involucrar" a Corina Machado en Venezuela. Foto: via REUTERS

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este martes que analiza “involucrar” de alguna manera a la líder de la oposición, María Corina Machado, en el futuro político de Venezuela.

El republicano dijo esto durante una rueda de prensa con motivo del primer aniversario de su mandato al frente de la Casa Blanca. Cabe recordar que el jueves pasado mantuvo una reunión con Corina Machado en Washington, donde la galardonada con el premio Nobel de la Paz le entregó su medalla a Trump por ser quien encabezó la captura del depuesto Nicolás Maduro.

Donald Trump, presidente de EE.UU. Foto: REUTERS

¿Qué dijo Donald Trump sobre María Corina Machado?

“Una mujer increíblemente amable hizo algo extraordinario hace unos días. Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo”, afirmó Trump sobre Corina Machado.

Y agregó: “Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela”, dijo el mandatario de 79 años, quien además resaltó que ha estado “trabajando muy bien” con el nuevo gobierno de transición de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro.

Asimismo, Trump explicó que las compañías petroleras están alistando todo para realizar “inversiones masivas” en Venezuela que -manifestó- “tiene más petróleo incluso que Arabia Saudita”.

María Corina Machado, líder opositora de Venezuela. Foto: REUTERS

Cabe recordar que luego del pasado sábado 3 de enero cuando Estados Unidos capturó a Maduro y a su esposa Cilia Flores, Trump había manifestado que su país sería el encargado de gobernar Venezuela en la transición, para luego respaldar políticamente a Delcy Rodríguez e incluso en aquella oportunidad había dicho que Corina Machado no tenía el suficiente apoyo interno para liderar los destinos de Venezuela.

Claramente, la entrega de la medalla del Premio Nobel cambió la perspectiva de Trump respecto de Machado, en una acción estratégicamente política que hizo la líder opositora venezolana para ser tenida en cuenta por Washington a fin de poder hacerse con el poder en Venezuela.