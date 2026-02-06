El canciller Quirno reveló lo que piensa Estados Unidos y el FMI tras la polémica con el INDEC y la inflación:

Conferencia de prensa del canciller de la Nación. Foto: Captura de pantalla Vocería Presidencial

Tras la firma del acuerdo comercial y de inversiones entre Argentina y Estados Unidos, el canciller Pablo Quirno negó que la polémica por la renuncia de Marco Lavagna al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la cancelación de la actualización del índice de precios tenga impacto alguno en la relación bilateral. El funcionario lo expuso a través de la conferencia de prensa brindada este viernes 6 de febrero junto a Manuel Adorni para brindar detalles del pacto sellado entre Milei y Trump.

Quirno aseguró que durante su reciente visita a Washington “no hubo ni una sola persona que me preguntó sobre el INDEC”, en referencia a la controversia generada por la decisión de posponer la modernización del IPC. En ese sentido, reiteró que el episodio “no es tema de preocupación de Estados Unidos” y aseguró que no afecta las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Manuel Adorni y Pablo Quirno en conferencia. Foto: Presidencia

Además, el canciller destacó que el foco de la agenda con Washington se encuentra en consolidar el acuerdo comercial rubricado recientemente y no en cuestionamientos internos sobre estadísticas oficiales. Quirno también negó que el escándalo haya tenido algún efecto sobre la negociación con el organismo multilateral. “Esto que Argentina está decidiendo por motu propio no tiene incidencia con el Fondo. No tiene incidencia. No es tema”, expresó subrayando su experiencia previa en acuerdos con el FMI.

Al hablar del acuerdo con Estados Unidos, resaltó que no se trata de una negociación “transaccional” ni de un “partido de fútbol” con ganadores y perdedores, sino del inicio de lo que definió como “una relación dinámica” con el principal socio comercial. En complemento, sostuvo que la aspiración de su gestión es avanzar hacia un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y calificó el entendimiento suscrito como un paso en esa dirección estratégica.

Acuerdo Mercosur - UE: por qué el Gobierno dijo que podría activarse a pesar del freno del Parlamento Europeo

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea quedó frenado tras el revés del Parlamento Europeo, ya que el pasado 21 de enero, se supo que se deberá analizar si el convenio respeta los tratados del bloque de los 27 y se suspendió su aplicación. Sin embargo, el Gobierno, a través del canciller Pablo Quirno, reveló que la activación previsional podría darse de todos modos.

En una conferencia de prensa brindada este viernes 6 de febrero, Pablo Quirno brindó detalles acerca del acuerdo comercial con Estados Unidos y aprovechó para profundizar en torno a lo ocurrido con el pacto Mercosur - Unión Europea. Es que con 334 votos a favor y 324 en contra, el Tribunal de Justicia de la UE deberá analizar si el convenio respeta los tratados del bloque de los 27.

El presidente participó de la ceremonia realizada el sábado 17 de enero. Foto: REUTERS

“El acuerdo contiene cláusulas tales que la aprobación de uno de los países del Mercosur permite la activación previsional”, dijo el canciller. “Entonces todo esto que se ha dicho con que la UE envió al Parlamento, a la Justicia de Bruselas... es inexacto”, agregó.

De esta manera, si el Congreso aprueba el acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea cuyo tratamiento se dará durante las sesiones extraordinarias, podrá ponerse en marcha. “Puede ser aprobado por la UE previsionalmente y está activo para Argentina y la UE. En la medida que otros países del Mercosur hagan lo propio, se agregarán a esa activación del acuerdo previsional”, sentenció.