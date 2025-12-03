Se conoció el video de Diego Spagnuolo ante la Justicia por la Causa ANDIS: “Es falso que yo me haya querido fugar”

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fue citado a indagatoria y el video de su declaración salió a la luz. La palabra de Spagnuolo, quien negó todas las imputaciones que se le adjudican.

Fue citado a indagatoria y el video de su declaración salió a la luz. Foto: Agencia Nacional de Discapacidad

Diego Spanuolo es el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y se encuentra envuelto en una serie de imputaciones por parte de la Justicia que lo complican por presuntas maniobras de corrupción en el área. En este contexto, TN expuso un video suyo declarando ante el juez Sebastián Casanello en el que negó las imputaciones que se le adjudicaron y dijo que nunca se quiso fugar.

“Niego las imputaciones que se me formulan. Las niego rotundamente con un par de hechos que son de fácil aclaración”, relató Spagnuolo. Inmediatamente, habló del dinero encontrado en las cajas de seguridad.

Spagnuolo, extitular de ANDIS

“Yo no ingresó a la caja de seguridad desde marzo de 2023, es decir, diez meses antes de que yo ingresara en la función pública. Lo que se haya hallado en la caja, más allá de que después se determinará su pertenencia, no tiene nada que ver con mi función pública”, sostuvo mientras le entregaba un certificado al juez Casanello que establecía las últimas fechas en las que ingresó a la caja de seguridad.

Además, negó que se hayan hecho modificaciones ostentosas en su domicilio, tal como había trascendido semanas atrás. Un punto donde sí hizo hincapié fue en el de la posible fuga de su domicilio. “No me acuerdo donde lo vi, si en el acta de allanamiento o en el dictamen del señor fiscal. Eso lo niego categóricamente. Es más, me enteré de los allanamientos porque primero fueron a un domicilio de nu sobrino mío y por la televisión vi que estaban allanando ‘propiedades’ de Spagnuolo y yo no tengo propiedades”, relató.

“Asumí que me estaban buscando y llame a la Fiscalía. En el registro de llamadas consta. Me quedé esperando, después de más o menos dos horas me llevé el celular porque quería comprar algo para comer. En ese momento me cruzan un auto de un barrio cerrado ¿A qué voy con esto? Por ahí se malinterpreta una actitud mía y yo lo desde el primer momento me puse a disposición del Tribunal y la Fiscalía. Es falso que yo me haya querido jugar o algo por el estilo", precisó.

Diego Spagnuolo. Foto: NA

Cabe recordar que Spagnuolo lo entregó muchas horas después del allanamiento y fue formateado por completo. Además, hay mensajes borrados que no se pudieron recuperar. En paralelo, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad insistió con que los audios filtrados fueron manipulados con inteligencia artificial, hecho que todavía se está tratando de esclarecer.

Causa ANDIS: Calvete y Garbellini también fueron citados por el juez Casanello

Garbellini asistió a la citación del juez y tomó la decisión de no declarar con un rostro de preocupación. Por su parte, Calvete tampoco declaró, pero detalló algunas cuestiones ligadas a su actividad laboral y financiera: es abogado pero no ejerce y es uno de los socio de dos laboratorios. Sus ingresos varían entre los 15 y 20 millones, según su testimonio, aunque aclaró que depende de la “volatilidad financiera”.

Además, mencionó la causa que tiene vigente y por la cual está imputado tratándose de “facilitación de prostitución”, con condena firme. Tanto Garbellini como Calvete figuran en la Causa ANDIS por las presuntas coimas detectadas por la Justicia, al igual que Spagnuiolo.