El siniestro se reportó en horas del mediodía de este martes 10 de febrero. Foto: Noticias Argentinas

El Senado de la Nación vivió un momento de máxima tensión en la jornada de este martes 10 de febrero. Dos mujeres de 44 años, un joven de 19 y otras tres personas damnificadas de las cuales todavía se desconocen sus edades resultaron intoxicados con monóxido de carbono tras producirse un incendio en una oficina.

La Agencia Noticias Argentinas informó que el foco ígneo se registró en la oficina 614 del cuarto piso perteneciente a la legisladora por Chubut Andrea Marcela Cristina. Los tres pacientes recibieron oxígeno y el siniestro fue visto por la agente Miriam Da Silva, del Departamento Seguridad del Senado.

Bomberos de la Policía Federal concurrieron al Palacio ubicado en en Hipólito Yrigoyen 1849 entre avenida Entre Ríos y Combate de los Pozos, donde se “procedió a romper la puerta de acceso” al no contar con la llave. “La oficina estaba toda quemada, pero no había fuego”, señalaron fuentes legislativas a Noticias Argentinas informando que solo hubo daños materiales.

El fuego se propagó en la oficina 614 y hubo tres personas intoxicadas con monóxido de carbono. Foto: Diario Época

De acuerdo con lo informado por autoridades del Congreso, el recinto quedó completamente afectado por las llamas. Sin embargo, el incendio fue sofocado en poco tiempo y no alcanzó a otros sectores del edificio.

Voceros oficiales aseguraron que el resto de las instalaciones del Senado no registró daños y que el funcionamiento legislativo continúa con normalidad. Por ese motivo, siguen en agenda tanto la reunión de labor parlamentaria programada para la tarde del martes como la sesión prevista para tratar el proyecto de Reforma Laboral promovido por el Gobierno.

Reforma laboral: el Gobierno ultima detalles y se prepara para conseguir la aprobación en la Cámara de Senadores

La sesión donde se tratará el proyecto de ley será el miércoles 11 de febrero. La “modernización” en el ámbito del trabajo es uno de los caballitos de batalla de la gestión libertaria. El texto enviado al Congreso modifica cuestiones claves vinculadas a las indemnizaciones, las vacaciones, la huelga y las horas extra.

Sin embargo, uno de los puntos que más debate genera alrededor del proyecto es el tema del Impuesto a las Ganancias. Aunque desde el oficialismo aseguran que la idea es mantener el tributo, hay quienes advierten: "Veremos más cerca de la fecha qué pasa”.