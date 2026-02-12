A qué hora se vota por la baja de edad de imputabilidad y el acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea. Foto: Noticias Argentinas

La Cámara de Diputados inició una sesión extraordinaria desde las 11 de este jueves 12 de febrero con el objetivo de debatir y votar el proyecto que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años dentro del nuevo Régimen Penal Juvenil. El temario también incluye la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE a pesar de que su puesta en marcha haya sido frenada por el Parlamento Europeo.

La sesión arrancó pasada las 11 de la mañana con el quórum necesario y la discusión en el recinto, donde el oficialismo presentó el dictamen de mayoría con respaldo de múltiples bloques, lo que permitió encarar el debate con una base parlamentaria amplia. Cabe recordar que la jornada legislativa está marcada por la media sanción a la Reforma Laboral aprobada horas atrás en el Senado.

Así votaron los senadores Foto: Agencia NA

Baja de edad de imputabilidad: a qué hora se vota en Diputados

Estaba previsto que el tratamiento se extendiera varias horas dado el volumen del temario. Sin embargo, el acuerdo entre los bloques para acortar las listas de oradores generó expectativas en el recinto y la votación en general podría concretarse alrededor de las 20.

Tras la votación en general, los diputados continuarán con el tratamiento particular de los artículos. El oficialismo confía en aprobar la iniciativa antes de que concluya el período de sesiones extraordinarias el 28 de febrero, en un contexto legislativo cargado y siguiendo el impulso de la media sanción que obtuvo recientemente la Reforma Laboral en el Senado.

Se extenderán las sesiones extraordinarias del Congreso: el error que reconoció el Gobierno en el diseño del calendario legislativo

Javier Milei firmará un nuevo decreto para extender las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero. La decisión del Ejecutivo implica agregar un día más al calendario ya establecido para el funcionamiento del Congreso fuera del período normal tras un análisis desarrollado por integrantes de la mesa política del oficialismo, que evaluaron que el nuevo plazo ofrece mayor margen para completar el tratamiento legislativo de temas clave, entre ellos la Ley de “Modernización Laboral”.

Infobae reveló que desde casa Casa Rosada, reconocieron que la modificación del calendario responde a un error inicial en el diseño de la hoja de ruta legislativa y a las exigencias reglamentarias de la Cámara de Diputados, que establecen condiciones específicas sobre la emisión de dictámenes cuando el período de sesiones extraordinarias esté por finalizar.