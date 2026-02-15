A qué hora se vota por la baja de edad de imputabilidad y el acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea. Foto: Noticias Argentinas

El Gobierno se muestra confiado en que logrará aprobar la Reforma Laboral, aunque los bloques opositores considerados dialoguistas advierten que aún reclaman una serie de modificaciones para acompañarla.

La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados convocó para el miércoles 18 de febrero a un plenario conjunto de las comisiones de Legislación Laboral y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los libertarios Lisandro Almirón y Bertie Benegas Lynch. Entre las 14 y las 17 participarán especialistas, representantes de la CGT y la CTA, además de cámaras empresariales. Finalizada esa instancia, se buscará emitir dictamen para llevar el proyecto al recinto al día siguiente, en una sesión especial prevista para las 14, con la intención de convertirlo en ley.

Desde el oficialismo aseguran tener los votos necesarios. Martín Menem, titular de la Cámara, y Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario, conducen las negociaciones para garantizar una mayoría que partiría de los 95 diputados propios y se ampliaría con el acompañamiento habitual del PRO, la UCR, el MID y fuerzas provinciales que ya respaldaron la iniciativa en el Senado, como Misiones, Salta, Neuquén y San Juan.

Aunque algunos espacios aún no definieron su postura, en La Libertad Avanza estiman que superarán los 140 votos afirmativos. Las mayores tensiones se anticipan en la votación en particular, donde varios aliados plantearán correcciones artículo por artículo o por capítulos.

Pedidos de modificación

El PRO insistirá en reincorporar la posibilidad de cobrar salarios mediante billeteras virtuales, un punto que había sido aprobado en el Senado en diciembre, pero que luego fue retirado por el oficialismo tras el rechazo de las entidades bancarias.

En el interbloque Fuerza del Cambio —que reúne al MID, la UCR, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz— conviven diferentes posiciones. Los desarrollistas Oscar Zago y Eduardo Falcone respaldan los planteos del PRO y agregan sus propios pedidos. Falcone, en diálogo con TN, destacó como elementos centrales la reducción de aportes patronales para promover la formalización laboral, la capacitación de aspirantes a empleo y el régimen de incentivos para medianas inversiones, aunque señaló que deben revisarse puntos como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la reducción salarial por enfermedad y la negociación por empresa. Aclaró además que el MID apoyará la ley en general, pero evaluará los aspectos más polémicos.

Dentro de la UCR, el sector liderado por Pamela Verasay se muestra dispuesto a aprobar el texto tal como llegó del Senado, al considerar satisfactorio el diálogo entre la Casa Rosada y los gobernadores. Otros sectores radicales, sin embargo, rechazan el proyecto por considerar que elimina o reduce derechos laborales. Luis Cerini, de la Organización de Trabajadores Radicales, cuestionó especialmente el FAL, señalando que reemplaza las indemnizaciones sin contemplar aguinaldo ni vacaciones y financiándose con aportes de los propios trabajadores.

Provincias Unidas, encabezado por la santafesina Gisela Scaglia, también pedirá modificaciones al FAL y al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

Mientras tanto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda confirmaron que votarán en contra. Pese a ello, los diputados de UxP Raquel “Kelly” Olmos y Eduardo Valdés presentaron iniciativas alternativas de actualización laboral. Valdés propuso un Régimen Permanente de Formalización Laboral y Protección Integral del Trabajo, con foco en fortalecer derechos laborales y evitar retrocesos normativos.

Crecimiento de Innovación Federal

El bloque de Innovación Federal en Diputados, presidido por el misionero Alberto Arrúa, incorporó a dos nuevos miembros: Claudio Álvarez (San Luis) y Gerardo González (Formosa). Ambos provienen de La Libertad Avanza y fueron sumados con apoyo del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

El espacio responde a los mandatarios de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Salta, y mantiene una relación fluida con el Gobierno nacional. Lo integran legisladores de ambas provincias y ahora los dos exlibertarios incorporados. Sáenz celebró las nuevas adhesiones y reivindicó una mirada federal del país. González, por su parte, reafirmó su compromiso con el diálogo y el federalismo. Innovación Federal adelantó que acompañará al oficialismo en la votación de la reforma laboral.

González había dejado La Libertad Avanza a fines de 2025 para incorporarse al espacio Coherencia, mientras que Álvarez asumió recientemente en reemplazo del puntano Carlos D’Alessandro.