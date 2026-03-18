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La Justicia dio el visto bueno al planteo del gremio de los judiciales en contra de los artículos 90 y 91 de la Reforma Laboral, que establecían el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por parte del Gobierno nacional.

El magistrado laboral Herman Mendel del Juzgado Nacional de primera instancia del Trabajo N°30 frenó el traspaso de una parte de la Justicia del trabajo a la Ciudad de Buenos Aires y la disolución de otra. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó una medida cautelar que fue aceptada.

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Reforma laboral: cuáles son los cambios

El juez nacional del trabajo aceptó la medida del gremio que lidera Julio Piumato y resolvió “la suspensión de la totalidad de los efectos del Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ambito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado entre el Estado Nacional y el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, integrante como Anexo I de la ley 27.802, hasta el dictado de la sentencia definitiva sobre el mérito”.

Esto significa que no declaró la inconstitucionalidad de los artículos, sino que frenó su aplicación hasta que haya una sentencia definitiva. Mientras tanto, el juez le pidió al Ejecutivo que presente un informe en tres días para contestar la demanda.

El punto clave que el magistrado sostuvo fue que el proceso de transferencia no respetó los mecanismos legales vigentes. Además, consideró que el acuerdo “no ha sido compatible con el expreso procedimiento establecido en el artículo 12 de la ley 24.588”, conocida como Ley Cafiero.

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Reforma Laboral: cómo sigue la causa tras la suspensión de los dos artículos

Mendel remarcó una omisión central: “Ni siquiera se ha contemplado la imperativa intervención de la Comisión Bicameral”. Este es un paso obligatorio en este tipo de traspasos entre Nación y Ciudad.

Por eso mismo, ahora entra en discusión si la justicia laboral debería o no resolver esta causa, ya que la Fiscalía le dijo al juez que debía enviar el expediente al fuero contencioso administrativo federal, donde la CGT inició una causa con el mismo reclamo. El gremio de judiciales señaló que la normativa vulnera la estabilidad y continuidad laboral de los empleados que representa y que el Congreso aprobó la reforma laboral en sesiones extraordinarias, pero la transferencia no formaba parte del temario, lo que viola ley.