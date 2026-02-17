Maratónica sesión en Diputados Foto: NA, Claudio Fanchi

El Gobierno tiene un objetivo prioritario: conseguir la aprobación de la reforma laboral antes de que termine febrero. En este marco, se analizan distintas fechas para el debate en Diputados, ya que ya se obtuvo la media sanción en el Senado.

Sin embargo, las modificaciones en la normativa podría significar un retorno a la Cámara Alta, algo que complicaría los planes. Las autoridades nacionales confían en la posibilidad de que se aceleren los plazos.

El recinto le dio media sanción al acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea y a la baja de edad de imputabilidad. Foto: Prensa Diputados

Reforma laboral: cuándo se debate en Diputados y cuándo vuelve al Senado

El debate en la Cámara de Diputados podría darse este jueves 19 de febrero, para enviar el proyecto nuevamente al Senado, apenas un día después.

Según la Agencia Noticias Argentinas, el objetivo final sería convertirlo en ley el viernes 27 de febrero-

Desde el riñón de la mesa política oficialista piensan que, luego de sesionar el próximo jueves 26, como estará estipulado en el cronograma libertario, el texto sería remitido al Senado rápidamente para que la senadora y jefa de bloque LLA, Patricia Bullrich, consiga dictaminarlo el viernes 20 en comisión, detallaron a NA.

Votación de la reforma laboral en el Senado. Foto: NA

Si bien el lunes por la mañana los libertarios habían barajado la posibilidad modificar el polémico artículo de reducción del pago de las licencias a través de una reglamentación o de una ley complementaria, esta posibilidad no tendría el visto bueno de un sector de los dialoguistas.

Licencias médicas: qué dice el artículo de la polémica

La modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado a la tarea laboral, luego de los tres meses cobrará un 50% del salario, sin detallar qué pasa en los casos de enfermedad grave y del 75% si tiene personas a cargo.

Bullrich dijo que la idea es mantener para el pago de enfermedades graves el 100% del pago de los salarios, pero que se exigirá certificado “fehaciente” o una junta médica.

Patricia Bullrich. Foto: NA

El artículo, que pasó por debajo del radar en el Senado, fue puesto bajo la lupa tras las declaraciones del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger.