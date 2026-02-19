Diego Santilli. Foto: NA

El ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que el Proyecto de Modernización Laboral es una “ley fundamental que representa el espíritu y la visión del Presidente” Javier Milei y confirmó su asistencia este jueves en el Congreso de la Nación para presenciar el debate en Diputados.

Al igual que sucedió en las reuniones que se realizaron el martes y el miércoles de esta semana para obtener el dictamen del proyecto, Santilli continuará trabajando con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y con el jefe del bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni, “para reunir los votos necesarios para que se apruebe la reforma laboral” que impulsa el Gobierno Nacional.

Plenario en Diputados para emitir dictamen de Reforma Laboral. Foto: Noticias Argentinas

En la previa a la sesión, el ministro destacó “el gran trabajo en equipo de todo el Gobierno y la Mesa Política” para que la Argentina cuente con esta ley y subrayó que “hace 15 años” no se genera en nuestro país “un puesto de trabajo neto en el sector privado formal”.

“El desafío trazado por el Presidente Javier Milei es que crezca el empleo privado y poder ayudar a los que están en la informalidad a que pasen a la formalidad. De eso se trata la modernización laboral”, concluyó.

Debate de la Reforma

Este jueves se lleva adelante una sesión clave en la Cámara de Diputados, ya que se debatirá la reforma laboral, en el marco de un paro general convocado por la CGT. El proyecto llega con cambios con respecto a lo tratado en el Senado, lo que implica que deberá regresar a la Cámara alta en caso de que hoy se consiga la media sanción.

Javier Milei y Diego Santilli. Foto: Presidencia

La sesión fue solicitada este miércoles por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Independencia, Producción y Trabajo, La Neuquinidad e Innovación Federal, con lo cual el oficialismo tiene asegurado el quórum para abrir la deliberación.

El pedido de sesión fue formalizado por el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y firmado por los jefes de los bloques de la UCR, Pamela Verasay; del Pro, Cristian Ritondo; de Innovación, Alberto Arrua; de Independencia, Gladys Medina; de Producción y Trabajo, Nancy Picón; del MID, Oscar Zago, y de La Neuquenidad, Karina Maureira.

A qué hora se debate la reforma laboral en Diputados

El inicio de la sesión está pactado para las 14, por lo que se espera la presencia de 132 diputados para comenzar. Desde Provincias Unidas, Unión por la Patria (UxP) y la izquierda advirtieron que no darán quórum.