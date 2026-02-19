Trump volvió a respaldar a Milei en el Consejo de la Paz en Washington:

Javier Milei y Donald Trump. Foto: REUTERS

El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibió este jueves a líderes y representantes de más de 40 países que llegaron a Washington para participar en calidad de miembros y observadores en la primera reunión de la Junta de Paz impulsada por él para resolver conflictos, empezando por el de Gaza.

Trump volvió a respaldar a Milei en el Consejo de la Paz en Washington: “Apoyo a este caballero” Foto: REUTERS

“Creo que es la junta directiva más importante, sin duda en términos de poder y prestigio. Nunca ha habido nada parecido, porque estos son los líderes mundiales más importantes”, dijo Trump al abrir la cita.

Los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, asisten a la reunión, que se celebra en el Instituto de Paz de Washington, recientemente rebautizado con el nombre de Donald Trump.Otros participantes incluyen también al mandatario indonesio, Prabowo Subianto, y los líderes de Camboya, Hun Manet; y de Vietnam, To Lam, así como representantes de Arabia Saudí, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Uzbekistán, Catar, Pakistán, Marruecos, Kuwait, Jordania, Bielorrusia, Bulgaria y Kosovo.

“Apoyo a este caballero”

En el marco del encuentro, Donald Trump elogió al presidente Javier Milei al mostrarle su “apoyo” una vez más.

“Sabe, he tenido un muy buen historial apoyando a candidatos dentro de Estados Unidos, pero ahora apoyo a líderes extranjeros, incluyendo a Viktor Orban, que está aquí, y a otros. Y apoyo a este caballero, Milei”, declaró.

De esta manera, Trump promocionó su reciente racha de apoyos a líderes extranjeros elogiando a los mencionados mientras que indicó que cree que la Junta de Paz asumirá un papel más amplio en la resolución de conflictos globales.

Milei permanecerá menos de 24 horas en Washington ya que viajará de regreso este mismo jueves por la tarde para arribar cerca de las 8 de la mañana del viernes a Buenos Aires.