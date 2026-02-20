Se logró dictamen para tratar la Reforma Laboral en el Senado. Foto: Prensa Senado

La Cámara de Senadores se reunió en la mañana de este viernes 20 de febrero para debatir la Reforma Laboral en la Comisión de Trabajo y de Previsión Social que preside Patricia Bullrich. Finalmente, el oficialismo logró conseguir el dictamen para ir al recinto el próximo viernes 27 luego de que el proyecto se haya aprobado en Diputados.

El encuentro tuvo el objetivo de aceptar el texto modificado por Diputados con la eliminación del artículo de licencias por enfermedad o insistir en la versión original del proyecto. Lo que se resolvió fue sostener el documento reformado y la sesión para tratar la Reforma Laboral está confirmada para el viernes 27 de febrero, a un día del cierre del periodo de sesiones extraordinarias.

El Senado quedó en condiciones de llevar al recinto la Reforma Laboral que la Cámara de Diputados sancionó durante la madrugada del viernes 20 con 135 votos afirmativos y 115 negativos. Como se quitó el controvertido artículo 44 que ponía límites a las licencias médicas, la Cámara Alta deberá tratar nuevamente el texto para otorgarle la aprobación definitiva.

Así resultó la votación en la Cámara de Diputados. Foto: X MatiMow

De acuerdo con lo que confirmó a Infobae la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, la idea es debatir el jueves 26 la baja de la edad de imputabilidad y al día siguiente avanzar con la Reforma Laboral. Sin embargo, el calendario legislativo tendrá una instancia previa: el martes 24 se realizará la sesión preparatoria en la que los senadores definen autoridades, integración de comisiones y aspectos vinculados al funcionamiento interno del cuerpo.

Para el jueves, el temario incluirá el Régimen Penal Juvenil, que ya cuenta con media sanción de Diputados; el tratamiento del pliego de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y ante la Unión Europea; y la Ley de Glaciares. Este último proyecto responde a un planteo de los gobernadores del norte, cuyas provincias atraviesan una fuerte expansión minera.

Se llevó adelante una reunión de la Plenaria de Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda, en el salón Illia del Congreso de la Nacional Foto: Noticias Argentinas

De hecho, el salteño Gustavo Sáenz, el catamarqueño Raúl Jalil, el sanjuanino Marcelo Orrego y el jujeño Carlos Sadir impulsaron este proyecto que elimina restricciones para el desarrollo de una actividad considerada estratégica para sus economías. Su respaldo fue determinante para que el gobierno de Javier Milei consiguiera apoyo en el Congreso durante votaciones clave.

De esta manera, el viernes 27 llegará al recinto la Reforma Laboral aprobada en Diputados, y ese mismo día, también se trataría el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que ya obtuvo un respaldo amplio en la Cámara Baja incluso con acompañamiento de sectores de la oposición.

Tanto para la Reforma Laboral como para la baja de la edad de imputabilidad y el acuerdo Mercosur - Unión Europea, el Gobierno logró sumar votos de legisladores opositores, por lo que desde Casa Rosada confían en que el Senado no presentará mayores dificultades para convertir las iniciativas en ley.

Reforma Laboral: Milei celebró la aprobación en Diputados y afirmó busca “terminar con más de 70 años de atrasos”

La Oficina del Presidente se pronunció sobre la Ley de Modernización Laboral y su aprobación en Diputados en un comunicado oficial. Destacó: “Una de las reformas estructurales que el Presidente Javier G. Milei prometió y que está destinada a terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos“.

En un mensaje en redes sociales, la Oficina del Presidente sostuvo que “la nueva normativa simplifica y digitaliza los procesos de registración laboral, moderniza licencias y procedimientos, ordena responsabilidades y establece reglas claras tanto para trabajadores como para empleadores”.

Javier Milei. Foto: REUTERS

“La aprobación de esta ley significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio en la República Argentina”, indicó el Gobierno.