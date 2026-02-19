Se llevó adelante una reunión de la Plenaria de Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda, en el salón Illia del Congreso de la Nacional Foto: Noticias Argentinas

Patricia Bullrich anunció que el oficialismo logró el dictamen del Régimen Penal Juvenil que será tratado en la Cámara de Senadores la semana próxima. La noticia fue confirmada por la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza durante la jornada de este jueves 19 de febrero en un contexto marcado por el paro nacional en rechazo a la Reforma Laboral, proyecto de ley que en paralelo se debate en Diputados.

“La semana que viene lo vamos a convertir en ley. En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir y volver a su casa como si nada”, expresó Bullrich desde sus redes sociales. La legisladora planteó que “a las víctimas y a sus familias nadie les devuelve lo que perdieron ni justicia para los responsables. Pero se terminó se terminó mirar para otro lado”.

La firma del dictamen del proyecto fue celebrada por el propio presidente Javier Milei. El presidente utilizó sus redes sociales desde Estados Unidos y expresó desde que “todo marcha acorde al plan”.

Cabe recordar que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Régimen Penal Juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad el pasado jueves 12 de febrero. La iniciativa fue sancionada por 149 a favor contra 100 votos en contra del peronismo y la izquierda, Elijo Catamarca y Defendamos Córdoba, mientras que había sido respaldada por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, e Independencia.

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil. Foto: NA

Los detalles del proyecto de Régimen Penal Juvenil

La propuesta plantea un nuevo régimen que va desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para aquellos graves delitos. Con esta ley, no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión, pero separado de los adultos.

El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión e incluye medidas complementarias de resocialización.

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil. Foto: NA

Para delitos con penas menores a 3 años, se descartan penas de prisión, y para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con la intención de aplicar un enfoque social y educativo.

Dictamen del acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea

En la sesión que Diputados aprobó el Régimen Penal Juvenil, también se dio media sanción al acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. En este contexto, Patricia Bullrich también confirmó que hay dictamen de este proyecto de ley.

"Estamos a un paso de que la Argentina sea el primer país en aprobarlo y formar parte del acuerdo comercial más grande del mundo y uno de los más importantes de nuestra historia. Se vota próximamente y damos un paso más hacia la integración al mundo que lidera el Presidente Milei", expresó la exministra de Seguridad en sus redes sociales.