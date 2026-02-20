El bloque oficialista de la Libertad Avanza consiguió el quórum de 130 diputados para debatir la reforma laboral del gobierno de Javier Milei Foto: Noticias Argentinas

La sesión en la Cámara de Diputados por la Reforma Laboral atravesó uno de sus momentos más tensos cuando la oposición pidió remitir el proyecto a la Comisión de Asuntos Constitucionales. El planteo fue realizado por el legislador de Unión por la Patria por Río Negro, Marcelo Mango, que terminó siendo rechazado por mayoría. El oficialismo respondió con otra maniobra parlamentaria: la diputada de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, presentó una moción de orden para que el proyecto de ley se votara a las 22, lo que generó sorpresa, nuevas negociaciones entre los bloques y una sesión frenada por varios minutos. Finalmente, dieron marcha atrás y los oradores continuaron con su exposición.

El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, buscó sostener el desarrollo de la sesión y se negó en un primer momento a habilitar la moción al advertir que no había quórum suficiente para tratarla. La votación posterior ratificó la continuidad del debate y dejó sin efecto el intento opositor de frenar el avance de la iniciativa.

El tratamiento de la Reforma Laboral finalmtena siguió su curso.

Cuando el clima todavía estaba atravesado por ese cruce reglamentario, el oficialismo respondió con otra maniobra parlamentaria. La diputada de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, presentó una moción de orden para que la Reforma Laboral se votara en general “dentro de media hora”. Eran las 21.30 y la propuesta fijaba la definición para las 22, lo que generó sorpresa y nuevas negociaciones entre los bloques.

La iniciativa fue aprobada y durante varios minutos la sesión quedó en pausa sin oradores en uso de la palabra, mientras las distintas bancadas discutían cómo seguir con el debate y qué esquema de tiempos adoptar para llegar a la votación. Finalmente, en medio de esas conversaciones, Giudici anunció que, tras un acuerdo con los presidentes de bloque, el oficialismo retiraba la moción que imponía el horario de las 22 para la votación. La decisión destrabó el conflicto y permitió retomar la lista de oradores.

Martín Menem expuso su malestar frente al clima caliente que se generó tras el pedido de las dos mociones en la sesión. Foto: Noticias Argentinas

“En un acto de pacificación, siempre y cuando nos permitan continuar y nos dejen hablar y no tengamos que gritar cada vez que un diputado apoye esta ley, nosotros vamos a retirar la moción para continuar con la lista de oradores”, explicó la legisladora libertaria. De esta manera, la sesión volvió a su transcurso original y el debate se encaminó a extenderse hasta la madrugada del viernes 20 de febrero en una noche caliente en la Cámara de Diputados.

Marcha en el Congreso contra la Reforma Laboral: la Policía aplicó el protocolo y hubo al menos 12 detenidos y 6 heridos

Luego de las corridas al momento en que la Policía Federal avanzó sobre las calles y la plaza, se produjeron cuatro detenciones: dos hombres y dos mujeres. En paralelo, la fuerza porteña informó otras tres aprehensiones tratándose de tres hombres mayores de edad, acusados de “daño” y “resistencia a la autoridad” en el marco de la movilización. De esta manera, el total de detenidos ascendió a 12: ocho por parte de la Policía de la Ciudad y cuatro de la PFA.

La Policía de la Ciudad montó un cerco en el sector sur del Congreso, mientras que la Avenida de Mayo quedó completamente ocupada por efectivos de Infantería en el tramo que va desde 9 de Julio hasta el Congreso. Antes de que volvieran a registrarse incidentes y de que se aplicara el protocolo de seguridad, la fuerza porteña había arrestado a cinco personas -dos de ellas menores- en la intersección de Santiago del Estero y Avenida de Mayo.

Estas personas fueron acusadas de un “robo en modalidad piraña” contra una persona que se encontraba en la plaza del Congreso durante la protesta contra la Reforma Laboral. Uno de los detenidos, de 17 años, tenía un pedido de captura activo desde el 26 de agosto de 2025 por tentativa de robo automotor.

En paralelo, tres mujeres y tres hombres resultaron heridos durante las protestas. Fuentes del SAME informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la primera damnificada, de 75 años, sufrió una fractura de cadera tras caer desde su propia altura, motivo por el que fue atendida en el lugar.