Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

La Cámara de Senadores tiene previsto el tratamiento de proyectos clave para el gobierno de Javier Milei, que en la jornada del jueves 19 de febrero se llevó otro triunfo tras la aprobación de la Reforma Laboral en Diputados y volverá a la Cámara Alta en medio de la eliminación del artículo de licencias por enfermedad. En el cierre del periodo de sesiones extraordinarias el próximo 28 de febrero, el oficialismo busca sancionar el resto de las leyes.

El Senado quedó en condiciones de llevar al recinto la Reforma Laboral que la Cámara de Diputados sancionó durante la madrugada del viernes 20 con 135 votos afirmativos y 115 negativos. Como se quitó el controvertido artículo 44 que ponía límites a las licencias médicas, la Cámara Alta deberá tratar nuevamente el texto para otorgarle la aprobación definitiva.

De acuerdo con lo que confirmó a Infobae la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, la idea es debatir el jueves 26 la baja de la edad de imputabilidad y al día siguiente avanzar con la Reforma Laboral. Sin embargo, el calendario legislativo tendrá una instancia previa: el martes 24 se realizará la sesión preparatoria en la que los senadores definen autoridades, integración de comisiones y aspectos vinculados al funcionamiento interno del cuerpo.

Para el jueves, el temario incluirá el Régimen Penal Juvenil, que ya cuenta con media sanción de Diputados; el tratamiento del pliego de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y ante la Unión Europea; y la Ley de Glaciares. Este último proyecto responde a un planteo de los gobernadores del norte, cuyas provincias atraviesan una fuerte expansión minera.

De hecho, el salteño Gustavo Sáenz, el catamarqueño Raúl Jalil, el sanjuanino Marcelo Orrego y el jujeño Carlos Sadir venían impulsando esa iniciativa, que elimina restricciones para el desarrollo de una actividad considerada estratégica para sus economías. Su respaldo fue determinante para que el gobierno de Javier Milei consiguiera apoyo en el Congreso durante votaciones clave.

De esta manera, el viernes 27 está previsto que llegue al recinto la Reforma Laboral aprobada en Diputados, y ese mismo día, también se trataría el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que ya obtuvo un respaldo amplio en Diputados incluso con acompañamiento de sectores de la oposición.

Tanto para la Reforma Laboral como para la baja de la edad de imputabilidad y el acuerdo Mercosur - Unión Europea, el Gobierno logró sumar votos de legisladores opositores, por lo que desde Casa Rosada confían en que el Senado no presentará mayores dificultades para convertir las iniciativas en ley.