Ambos se encontraron en la sesión inaugural del Consejo de la Paz en Washington. Foto: Cuenta de Twitter del Departamento de Estado de EEUU

El Departamento de Estado de EEUU publicó una imagen en sus redes sociales oficiales y en el inesperado posteo aparecen Marco Rubio, el titular del área; y el presidente argentino Javier Milei. Ambos compartieron espacio en la sesión inaugural del Consejo de la Paz creado por Donald Trump que se llevó a cabo durante el jueves 19 de febrero.

“La paz es el precio”, escribieron desde la cuenta de Twitter del Departamento de Estado de EEUU. El posteo se realizó horas después de la cumbre del Consejo de la Paz llevada a cabo en Washington con la presencia de presidentes y líderes mundiales.

Cabe recordar que el propio Donald Trump invitó a Javier Milei a sumarse al foro multilateral, cuyo eje central fue impulsar la reconstrucción de Gaza -entre otros focos de conflicto global- y en una exposición breve, el líder de La Libertad Avanza propuso enviar a los Cascos Blancos como parte de una misión humanitaria. “Ponemos a disposición la colaboración de nuestros cascos blancos, la trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización”, dijo.

Trump volvió a respaldar a Milei en el Consejo de la Paz en Washington: “Apoyo a este caballero”

“Sabe, he tenido un muy buen historial apoyando a candidatos dentro de Estados Unidos, pero ahora apoyo a líderes extranjeros, incluyendo a Viktor Orban, que está aquí, y a otros. Y apoyo a este caballero, Milei”, declaró.

El presidente argentino brindó un breve discurso. Foto: Prensa Gobierno

De esta manera, Trump promocionó su reciente racha de apoyos a líderes extranjeros elogiando a los mencionados mientras que indicó que cree que la Junta de Paz asumirá un papel más amplio en la resolución de conflictos globales. Milei permaneció menos de 24 horas en Washington, ya que viajó de regreso este mismo jueves por la tarde para arribar cerca de las 8 de la mañana del viernes a Buenos Aires.

Consejo de la Paz: qué dijo Trump en el foro al que Milei fue convocado

El presidente de Estados Unidos comunicó la conformación de un fondo por 7.000 millones de dólares financiado por Kazajistán, Azerbaiyan, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistán y Kuwait. El encuentro estuvo atravesado por la ausencia de potencias clave de la Unión Europea y también de Rusia, China, Japón, Canadá, México y Brasil, que no tuvieron participación activa en la Junta de la Paz. Italia asistió únicamente como observador especial, una decisión que generó incomodidad dentro del esquema europeo por su cercanía política con Trump.

Además, el líder republicano confirmó que Estados Unidos aportará 10.000 millones de dólares al programa que no solo contempla asistencia económica, sino también el despliegue de fuerzas internacionales de estabilización y unidades policiales en medio de la inquietud por la posibilidad de que la Junta se transforme en un ámbito paralelo o competitivo con la ONU.

Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: REUTERS

La reunión inaugural sirvió para que las delegaciones evaluaran tanto el impacto inmediato de la ayuda como los mecanismos logísticos para distribuir los recursos mediante organismos multilaterales y la coordinación con las agencias humanitarias en el terreno. Trump señaló que el Consejo de la Paz tendrá a su cargo el control y la articulación de los fondos, además de fijar los parámetros para elegir las iniciativas prioritarias en Gaza y en otros escenarios críticos. El foco estuvo puesto en recomponer infraestructura esencial, garantizar servicios básicos y resguardar a la población civil en un contexto de alta vulnerabilidad.

En su discurso, el mandatario norteamericano volvió a cuestionar el desempeño reciente de la ONU y sostuvo que el Consejo de Paz se encargará de “supervisar” su funcionamiento y asegurar resultados concretos. De todos modos, aclaró que desde la Casa Blanca intentará sostener vínculos de cooperación con Naciones Unidas en los ámbitos donde puedan confluir esfuerzos, sobre todo en tareas de reconstrucción y estabilización en zonas afectadas por conflictos bélicos.