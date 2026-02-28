La sesión del viernes 27 de febrero duró casi 12 horas y también tuvo la aprobación del Régimen Penal Juvenil. Foto: Captura de pantalla Senado

La Cámara de Senadores aprobó la Reforma Laboral y el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei se convirtió en ley en una sesión que duró casi doce horas y se llevó adelante este viernes 27 de febrero. La votación finalizó con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones.

La Reforma Laboral había regresado al Senado tras la eliminación del artículo 44 sobre licencias médicas. Por su parte, el Régimen Penal Juvenil también se aprobó en la misma jornada y bajará la edad de imputabilidad a 14 años luego de la media sanción en Diputados. Hubo especial atención en la sesión, ya que fue la última antes de la apertura de sesiones ordinarias del domingo 1° de marzo, donde el presidente Javier Milei dará un extenso discurso.

De esta manera, el Poder Ejecutivo se llevó uno de los mayores triunfos legislativos, ya que el proyecto de Reforma Laboral era uno de los más ambiciosos y los que más controversia generó tanto en el arco político como en la sociedad. Cabe destacar que en los próximos días, se espera una serie de judicializaciones que fueron anticipadas por la oposición y gremios como la CGT por considerarlo “inconstitucional”.

Cámara de Senadores: quiénes votaron a favor y en contra de la Reforma Laboral

A favor

Carmen Álvarez Rivero (La Libertad Avanza)

Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza)

Romina Almeida (La Libertad Avanza)

Ivanna Arrascaeta (La Libertad Avanza)

Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza)

Vilma Bedia (La Libertad Avanza)

Joaquín Benegas Lynch (La Libertad Avanza)

Patricia Bullrich (La Libertad Avanza)

Pablo Cervi (La Libertad Avanza)

Agustín Coto (La Libertad Avanza)

Enzo Fullone (La Libertad Avanza)

Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza)

Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza)

Luis Juez (La Libertad Avanza)

Nadia Márquez (La Libertad Avanza)

Belén Montes De Oca (La Libertad Avanza)

Agustín Monteverde (La Libertad Avanza)

Bruno Olivera (La Libertad Avanza)

María Emilia Orozco (La Libertad Avanza)

juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza)

Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza)

Maximiliano Abad (UCR)

Flavio Fama (UCR)

Eduardo Galaretto (UCR)

Mariana Juri (UCR)

Daniel Kroneberger (UCR)

Carolina Losada (UCR)

Silvana Schneider (UCR)

Rodolfo Suárez (UCR)

Gabriela Valenzuela (UCR)

Eduardo Vischi (UCR)

Andrea Cristina (UCR)

Martín Goerling (PRO)

Victoria Huala (PRO)

Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia Social)

Beatriz Ávila (Independencia)

Julieta Corroza (La Neuquinidad)

Carlos Espíndola (Unidad Federal)

Sonia Decut (Frente Renovador de La Concordia Social)

Flavia Royón (Primero Los Salteños)

Edith Terenzi (Despierta Chubut)

Alejandra Vigo (PJ)

En contra